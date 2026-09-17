Bloki CCGT Kozienice w fazie realizacji prac budowlanych

"Obecnie toczą się roboty budowalne i projektowe. Wykopaliśmy wykopy, został zagęszczony grunt, wbiliśmy pale i jesteśmy na etapie przygotowania prac fundamentowych, które powinniśmy zakończyć do końca roku" - powiedział na konferencji w Kozienicach Zbigniew Miazek, prezes Enea Elkogaz, spółki z Grupy Enea odpowiedzialnej za inwestycję.

"Projekt podstawowy został już wykonany i na bazie tego już robimy projekty wykonawcze" - dodał.

Grupa Enea buduje dwa bloki gazowo-parowe w technologii CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) w Elektrowni Kozienice o łącznej mocy zainstalowanej brutto około 1.336 MWe.

Planowany termin przekazania bloków do eksploatacji to 31 marca 2029 r. oraz 30 czerwca 2029 r. Projekt uzyskał wsparcie z rynku mocy na 17 lat od 2029 r., co ma dać w tym okresie około 11 mld zł przychodów w cenach nieindeksowanych.

Całkowity CAPEX projektu to 8,05 mld zł, w tym kontrakt EPC o wartości 6,38 mld zł.

Generalnym wykonawcą bloków jest turecka firma alik Enerji

W grudniu 2025 r. konsorcjum polskich banków - z wiodącą rolą Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - zapewniło finansowanie w wysokości 6,95 mld zł (w tym kredyt inwestycyjny 6,45 mld zł oraz 0,50 mld zł na kredyty VAT i obrotowy). W skład konsorcjum finansującego weszły również: PKO Bank Polski i Bank Pekao, a KUKE objęła gwarancją kredyt inwestycyjny.