Energetyka

Są rządowe plany, by ciepłownie przeszły z węgla na gaz

Rząd planuje budowę i modernizację ciepłowni w mniejszych miejscowościach; z węgla przejdą głównie na gaz - ustaliła “Rzeczpospolita“. W piątkowym wydaniu gazeta pisze, że według jej źródeł PSL chce te inwestycje lokować według klucza wyborczego.

Pap

18 września 2026, 07:24
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Orlen

Lokalne ciepłownie maja być zasilane gazem

fot: Orlen

Rząd planuje budowę i modernizację ciepłowni w mniejszych miejscowościach; z węgla przejdą głównie na gaz - ustaliła “Rzeczpospolita“. W piątkowym wydaniu gazeta pisze, że według jej źródeł PSL chce te inwestycje lokować według klucza wyborczego.

“Potwierdzam, ruszamy z programem transformacyjnym w polskim ciepłownictwie“ - powiedział “Rz“ minister energii Miłosz Motyka z PSL.

Rząd planuje w przyszłym roku wdrożenie dużego programu modernizacyjnego dla małych ciepłowni, przede wszystkim w Polsce lokalnej. Krajowa transformacja ciepłownictwa ma prowadzić do stopniowego odchodzenia od węgla i przechodzenia głównie na gaz, a także modernizacji systemów cieplnych. Zmiany mają objąć system, z którego korzysta ok. 15 mln Polaków. Kiedy projekt zostanie wdrożony? “W stosownym czasie“ - usłyszała gazeta ze źródeł rządowych.

“Małe ciepłownie, daleko od dużych centrów gospodarczych, są jedyną nadzieją na bezpieczne dostawy ciepła w mniejszych miejscowościach, a jednocześnie wiele z nich jest skrajnie nierentownych“ - powiedział Wojciech Jakóbik, analityk sektora energetycznego i założyciel Fundacji Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego.

Inwestycje mają być lokowane według klucza wyborczego - twierdzą źródła “Rz“. PSL dzięki nim liczy na wzrost poparcia w swoich dawnych bastionach. Nowe miejsca pracy, nowe źródła energii, obniżki cen energii i odczuwalne inwestycje mają wzmocnić całą koalicję rządzącą w roku wyborczym - pisze w piątek “Rzeczpospolita“.

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