Sztywność układu mocowania narzędzia decyduje o wartości bicia promieniowego, poziomie generowanych drgań samowzbudnych oraz dokładności wymiarowo-kształtowej obrabianych elementów. Odpowiednie usztywnienie styku oprawki z chwytem freza lub wiertła pozwala wydłużyć żywotność krawędzi tnących z węglika spiekanego nawet dwukrotnie oraz wyeliminować błędy geometrii powierzchni. Przeczytaj dalszą część artykułu, aby poznać parametry techniczne poszczególnych systemów mocujących i dowiedzieć się, jak dobrać właściwy uchwyt do specyfiki procesu technologicznego.

Sztywność układu mocowania narzędzia decyduje o wartości bicia promieniowego, poziomie generowanych drgań samowzbudnych oraz dokładności wymiarowo-kształtowej obrabianych elementów. Odpowiednie usztywnienie styku oprawki z chwytem freza lub wiertła pozwala wydłużyć żywotność krawędzi tnących z węglika spiekanego nawet dwukrotnie oraz wyeliminować błędy geometrii powierzchni. Przeczytaj dalszą część artykułu, aby poznać parametry techniczne poszczególnych systemów mocujących i dowiedzieć się, jak dobrać właściwy uchwyt do specyfiki procesu technologicznego.

Jak sztywność układowa zmienia parametry obróbki skrawaniem?

W procesie skrawania na obrabiarkach sterowanych numerycznie siły skrawania działają bezpośrednio na narzędzie, wywołując w nim opory podatne na ugięcia sprężyste. Układ skrawający złożony z wrzeciona, oprawki, narzędzia i detalu tworzy łańcuch kinematyczny, w którym najsłabsze ogniwo wyznacza maksymalną wydajność obróbki. Sztywność dynamiczna uchwytu decyduje o tym, jak silnie narzędzie opiera się odkształceniom pod wpływem zmiennych obciążeń wciągających i odpychających. Gdy mocowanie charakteryzuje się niską sztywnością, dochodzi do powstawania mikroprzesunięć freza względem osi obrotu wrzeciona.

Brak należytej sztywności wywołuje drgania samowzbudne, nazywane w praktyce przemysłowej chatterem. Zjawisko to pojawia się w momencie, gdy częstotliwość przejść kolejnych ostrzy narzędzia pokrywa się z częstotliwością drgań własnych układu. Drgania te prowadzą do niekontrolowanych skoków siły skrawania, co odbija się na jakości obrabianej powierzchni w postaci falistości oraz mikropęknięć. Sztywne mocowanie podnosi próg stabilności obróbki, umożliwiając zwiększenie głębokości skrawania oraz szerokości frezowania przy zachowaniu założonych tolerancji wykonania.

Zwiększona sztywność przekłada się na przewidywalność procesu technicznego. Przy braku odkształceń sprężystych oprawki, ścieżka generowana przez oprogramowanie CAM odpowiada rzeczywistej geometrii uzyskanej w materiale. Odchylenia wymiarowe wynikające z ugięcia narzędzia zostają zredukowane do minimum, co ma bezpośrednie znaczenie w przypadku wykonywania głębokich kieszeni obróbczych lub dokładnych pasowań pod łożyska.

Zjawisko bicia promieniowego a zużycie krawędzi tnącej

Bicie promieniowe stanowi jeden z głównych czynników obniżających żywotność ostrzy wykonanych z węglików spiekanych, ceramiki czy cermetali. Każde odchylenie osi narzędzia od osi obrotu wrzeciona powoduje, że poszczególne zęby frezu wieloostrzowego zdejmują nierówne naddatki materiału. Ostrze wysunięte najbardziej w stronę kierunku bicia przejmuje większość obciążenia skrawaniem, podczas gdy ostrze po przeciwnej stronie pracuje jałowo lub zbiera znikomą warstwę wióra.

Proces ten generuje asymetryczne zużycie ścierne na powierzchni przyłożenia oraz natarcia. Przeładowane ostrze ulega szybkiemu przegrzaniu na skutek wzrostu oporów tarcia, co prowadzi do mikrowykruszeń krawędzi tnącej. Mikropęknięcia te szybko propagują w głąb struktury węglika, doprowadzając do katastroficznego zniszczenia narzędzia znacznie przed upływem założonego czasu pracy. Badania laboratoryjne wskazują, że bicie promieniowe na poziomie 0,01 mm (10 mikrometrów) potrafi skrócić żywotność freza nawet o 50% w stosunku do obróbki prowadzonej z biciem poniżej 0,003 mm.

Jednorodny rozkład obciążeń na wszystkie krawędzie tnące wymaga zastosowania oprawek o zerowym lub minimalnym błędzie obwodowym. Gdy każde ostrze pobiera dokładnie taką samą grubość wióra, temperatura w strefie skrawania rozkłada się równomiernie, zmniejszając ryzyko powstawania szoków termicznych. Prowadzi to do stabilnego zużycia typu ściernego, które jest łatwe do monitorowania w systemach automatycznej kontroli zużycia narzędzia.

Czym charakteryzują się najpopularniejsze systemy mocowania narzędzi?

W nowoczesnych zakładach produkcyjnych stosuje się kilka odmiennych technologii mocowania chwytu narzędzia, z których każda opiera się na innej zasadzie fizycznej i oferuje inne parametry sztywnościowe.

Popularne na rynku oprawki ER wykorzystują mechaniczny zacisk tulejki rozprężnej w gnieździe stożkowym poprzez dokręcenie nakrętki mocującej. Cechują się uniwersalnością i pozwalają na mocowanie narzędzi o różnych średnicach chwytu przy użyciu jednego korpusu i wymiennych tulejek. Mechaniczny styk powierzchni sprężystych tulejki generuje jednak opory tarcia i podatność na błędy montażowe. Bicie promieniowe w tym systemie mieści się zazwyczaj w przedziale od 0,005 do 0,015 mm, a sama konstrukcja ma ograniczoną zdolność do tłumienia drgań w porównaniu do rozwiązań monolitycznych czy hydraulicznych.

Innowacyjne pod względem konstrukcyjnym oprawki hydrauliczne wykorzystują zamknięty układ ciśnienia cieczy do równej kompresji wewnętrznej tulei zaciskowej wokół chwytu narzędzia. Płyn hydrauliczny znajdujący się w komorze obwodowej nie tylko ściska stalową tuleję z dużą siłą, ale pełni również funkcję naturalnego tłumika drgań wysokiej częstotliwości. System ten zapewnia powtarzalne bicie promieniowe poniżej 0,003 mm oraz wysoki moment obrotowy przenoszony na chwyt. Zredukowane drgania bezpośrednio chronią delikatne mikrostruktury węglikowe przed wykruszaniem.

Z kolei monolityczne oprawki termokurczliwe działają na zasadzie rozszerzalności cieplnej metali. Korpus uchwytu jest podgrzewany indukcyjnie, co powoduje powiększenie otworów mocujących, w które wsuwany jest chwyt narzędzia. Po ostygnięciu korpus kurczy się, tworząc niezwykle sztywne, niemal jednolite połączenie materiałowe o biciu promieniowym poniżej 0,003 mm. Brak elementów ruchomych, mechanizmów gwintowanych czy płynów sprawia, że uchwyty te posiadają wąski profil zewnętrzny oraz wysoką sztywność statyczną i dynamiczną, idealną do frezowania z wysokimi prędkościami obrotowymi (HSM).

Rola tłumienia drgań w obróbce wykończeniowej i skrawaniu High-Speed Machining

Samo usztywnienie połączenia nie zawsze rozwiązuje wszystkie problemy z obróbką. W przypadku skrawania materiałów trudnoobrabialnych takich jak stopy tytanu, niklu czy stal hartowana, wysoce sztywne, monolityczne uchwyty potrafią przenosić mikrodrgania bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki. W takich warunkach istotna staje się zdolność oprawki do absorpcji energii kinetycznej generowanej przez wstrząsy podczas wejścia ostrza w materiał.

Obróbka wykończeniowa wymaga zachowania rygorystycznych parametrów chropowatości powierzchni (Ra na poziomie ułamków mikrometra). Drgania o małej amplitudzie, niezauważalne dla operatora, pozostawiają na ściankach obrabianego detalu widoczne ślady w postaci mikroskopijnych prążków. Systemy ze wbudowaną amortyzacją ciekłą pozwalają wygładzić profil przejścia narzędzia. Przekłada się to bezpośrednio na skrócenie czasu potrzebnego na ręczne polerowanie lub wykańczanie form wtryskowych.

W technologii High-Speed Machining, gdzie prędkości obrotowe wrzecion sięgają kilkudziesięciu tysięcy obrotów na minutę, sztywność musi iść w parze z precyzyjnym wyważeniem dynamicznym oprawki (klasa wyważenia G2.5 lub G1.0). Niewyważenie uchwytu przy wysokiej sztywności powoduje powstawanie siły odśrodkowej, która niszczy łożyska wrzeciona i potęguje bicie dynamiczne. Dlatego nowoczesne uchwyty do szybkich obróbek łączą smukłą budowę zewnętrzną z rygorystycznym wyważeniem spoczynkowym i roboczym.

Dlaczego operacje gwintowania na CNC wymagają zastosowania dedykowanych rozwiązań synchro?

Operacja gwintowania otworu gwintownikami monolitycznymi stawia układowi mocowania specyficzne wymagania. Podczas gwintowania sztywnego (tzw. rigid tapping) ruch obrotowy wrzeciona musi być idealnie zsynchronizowany z posuwem osiowym maszyny, odpowiadającym skokowi gwintu. W rzeczywistości obrabiarek CNC występują mikroskopijne opóźnienia w reakcji serwonapędów, szczególnie w momencie zmiany kierunku obrotów wrzeciona na dnie otworu.

Zastosowanie zwykłego, sztywnego uchwytu frezarskiego do gwintowania powoduje powstawanie ogromnych sił osiowych rozciągających i ściskających, działających bezpośrednio na krawędzie tnące gwintownika. Prowadzi to do szybkiego wyszczerbiania zębów prowadzących, a w skrajnych przypadkach do złamania narzędzia wewnątrz obrabianego otworu.

Specjalistyczne oprawki synchro zostały wyposażone w mikroamortyzację osiową (kompensację sprężystą), która działa w zakresie ułamków milimetra w kierunku rozciągania i ściskania. Zapewnia to neutralizację błędów synchronizacji skoku gwintu i osi napędu. Zredukowanie sił osiowych oszczędza boki profilu gwintu, podnosi jakość wykonanego gwintu wewnętrznego oraz kilkukrotnie wydłuża żywotność samych gwintowników.

Dobór technologii mocowania do wymogów produkcyjnych

Wybór odpowiedniego systemu mocowania narzędzi w obróbce CNC powinien opierać się na dokładnej analizie operacji technologicznej, obrabianego materiału oraz oczekiwanych tolerancji wymiarowych. Stosowanie najsztywniejszych rozwiązań tam, gdzie nie jest to wymagane technologicznie, zwiększa koszty oprzyrządowania, natomiast oszczędność na systemach mocowania w obróbce precyzyjnej wywołuje wysokie koszty związane ze zużyciem narzędzi węglikowych i przestojami maszyn.

Do zadań zgrubnych o wysokim usunięciu naddatku najlepiej nadają się rozwiązania o najwyższej sile mocowania i dużej sztywności radialnej, które zapobiegają wysuwaniu się narzędzia z uchwytu pod wpływem sił poosiowych. W operacjach wykończeniowych, frezowaniu matryc oraz obróbce wysoce precyzyjnej priorytetem staje się powtarzalne bicie promieniowe poniżej 0,003 mm oraz zdolność do tłumienia drgań, co przekłada się na doskonałą jakość powierzchni. Z kolei procesy gwintowania wymagają elastyczności osiowej w celu ochrony ostrzy przed przeciążeniami mechanicznymi.

Świadome zarządzanie sztywnością i amortyzacją układu mocowania narzędzia pozwala w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych obrabiarek CNC oraz zaawansowanych gatunków węglika. Inwestowanie w precyzyjne oprawki przekłada się na stałą kontrolę wymiarową detali, stabilność procesową i zauważalne obniżenie kosztów zakupu samych narzędzi skrawających.