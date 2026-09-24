Kraj i Świat

W środę giełdy w dół, rentowności obligacji najwyżej od 2007 roku

Amerykańskie giełdy zakończyły środowe notowania spadkami, a rentowność obligacji skarbowych poszła w górę do najwyższego poziomu od 2007 r. Inwestorzy obawiają się, że Rezerwa Federalna może dokonać kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Pap

24 września 2026, 07:11
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Gospodarka uzależniona od geopolityki

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Amerykańskie giełdy zakończyły środowe notowania spadkami, a rentowność obligacji skarbowych poszła w górę do najwyższego poziomu od 2007 r. Inwestorzy obawiają się, że Rezerwa Federalna może dokonać kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,68 proc. i wyniósł 51.511,59 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,75 proc. i wyniósł 7.706,03 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 1,13 proc. do 26.936,04 pkt.

Główną przyczyną pogorszenia nastrojów na szerokim rynku były w środę spadki notowań akcji spółek użyteczności publicznej, dóbr konsumpcyjnych i usług komunikacyjnych. Wszystkie trzy sektory odnotowały straty po ponad 1 proc.

Presję na rynek akcji wywoływały rosnące rentowności obligacji skarbowych, które gwałtownie wzrosły po opublikowaniu najnowszych odczytów indeksu menedżerów ds. zakupów.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła 5,135 proc., czyli najwyższy poziom od lipca 2007 r. Rentowność 2-letnich obligacji osiągnęła najwyższy poziom od maja 2024 r., rosnąc do 4,947 proc.

"Mamy dużą siłę w zyskach przedsiębiorstw, ale mamy też presję inflacyjną i trwa przepychanka" - powiedział Massimo Santicchia, szef akcji amerykańskich w Procyon, w rozmowie z CNBC, dodając, że to nie tylko ropa napędza inflację.

"To szerszy problem, szczególnie w sektorze usug" - powiedział.

"Nie ma mowy, żeby Fed obniżył stopy procentowe lub wstrzymał je w tym momencie. Prawdopodobnie zobaczymy dwie, trzy podwyżki stóp procentowych" - dodał.

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