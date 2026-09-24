Węglokoks Energia ZCP w Rudzie Śląskiej rozpoczęła sezon grzewczy 2026/2027. Pierwsze dostawy ciepła do odbiorców uruchomiono 22 września, a kolejne budynki będą włączane sukcesywnie – po zgłoszeniach od ich administratorów.

Węglokoks Energia ZCP w Rudzie Śląskiej rozpoczęła sezon grzewczy 2026/2027. Pierwsze dostawy ciepła do odbiorców uruchomiono 22 września, a kolejne budynki będą włączane sukcesywnie – po zgłoszeniach od ich administratorów.

Spółka podkreśla, że formalne rozpoczęcie sezonu grzewczego nie oznacza automatycznego uruchomienia ogrzewania we wszystkich obiektach korzystających z sieci ciepłowniczej. Dostawy odbywają się na wniosek odbiorców, przede wszystkim spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także administratorów budynków i instytucji.

Ciepło na zgłoszenie administratora

W praktyce to zarządcy poszczególnych nieruchomości decydują o terminie włączenia ogrzewania w budynkach. Węglokoks Energia ZCP zapewnia, że kolejne dostawy uruchamiane są zgodnie z wpływającymi zgłoszeniami.

Taki model oznacza, że mieszkańcy różnych części Rudy Śląskiej mogą odczuć rozpoczęcie sezonu grzewczego w odmiennym czasie. Sam fakt, że sezon już wystartował, nie musi więc oznaczać, że grzejniki są już ciepłe w każdym bloku czy obiekcie użyteczności publicznej.

Nowe przyłącza gotowe przed sezonem

Przed rozpoczęciem dostaw ciepła spółka zakończyła spięcia technologiczne wszystkich nowych przyłączy ciepłowniczych. Jak informuje Węglokoks Energia ZCP, prace wykonano w terminach wynikających z umów przyłączeniowych.

Dzięki temu z sieci ciepłowniczej mogą korzystać kolejni odbiorcy – zarówno mieszkańcy, jak i instytucje. Zakończenie prac przed sezonem ma pozwolić na sprawne objęcie dostawami nowych obiektów.

Priorytetem niezawodne dostawy

Węglokoks Energia ZCP wskazuje, że jej priorytetem pozostają bezpieczeństwo oraz niezawodność dostaw energii cieplnej. Działania inwestycyjne i eksploatacyjne prowadzone są z myślą o zapewnieniu odbiorcom stabilnego dostępu do ciepła systemowego przez cały sezon 2026/2027.