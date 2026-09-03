Operator elektrociepłowni w Będzinie, spółka EC Zagłębie Dąbrowskie (ECZD), zapowiedział wystąpienie do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu dot. warunków dalszej współpracy ze spółką Tauron Ciepło oraz o wydanie postanowienia tymczasowego dot. zasad dostaw ciepła na czas tego postępowania.

Operator elektrociepłowni w Będzinie, spółka EC Zagłębie Dąbrowskie (ECZD), zapowiedział wystąpienie do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu dot. warunków dalszej współpracy ze spółką Tauron Ciepło oraz o wydanie postanowienia tymczasowego dot. zasad dostaw ciepła na czas tego postępowania.

Dotychczasowa umowa sprzedaży ciepła z ECZD do sieci Tauronu Ciepło obowiązywała do 31 sierpnia br. W środę po południu spółka ECZD rozesłała informację prasową, w której podała m.in., że dzień wcześniej o godz. 10. nastąpiło jej fizyczne odłączenie od sieci spółki ciepłowniczej Taurona.

31 sierpnia br. spółka Tauron Ciepło zapewniła, że w najbliższym i kolejnych sezonach grzewczych zapewni mieszkańcom m.in. Sosnowca dostawy ciepła z własnego źródła w elektrowni Będzin Łagisza. ECZD wskazuje jednak na ryzyka związane z jej odłączeniem od sieci Taurona, powołując się m.in. na uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej pismo władz Tauronu Ciepło do prezydenta Sosnowca z 31 lipca br.

W tamtym piśmie spółka Tauron Ciepło wskazała, że w przypadku zaprzestania dostaw z ECZD i utrzymywania się przez kilka dni średniodobowych temperatur poniżej -15°C może dojść do “niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców, skutkującego obniżeniem komfortu cieplnego w ich pomieszczeniach“.

W tym samym piśmie wskazano na możliwość wzrostu ryzyka wystąpienia awarii w sieciach i źródłach, które bez dostaw z ECZD będą pracowały pod znacznie większym obciążeniem technologicznym. ECZD powołuje się też na awaryjność źródła w Łagiszy, wobec której w ciągu sześciu ostatnich lat czterdziestokrotnie wykorzystywano obecne źródło ECZD.

W tym czasie ilość ciepła wytwarzanego przez ECZD i odbieranego przez Tauron Ciepło spadła o ponad połowę, przy zamawianej od 2020 r. mocy 120-130 MWt (rok wcześniej było to 235 MWt). ECZD argumentuje, że w ostatnich negocjacjach spółka Tauron Ciepło próbowała dokonać kolejnej redukcji zamówionej mocy - do 80 MWt, co oznaczałoby wzrost kosztów produkcji ciepła w EC Będzin.

“W ocenie ECZD systematyczne ograniczanie przez Tauron Ciepło wolumenu odbieranego od nas ciepła nie jest skutkiem zmniejszenia całkowitego zapotrzebowania na ciepło na rynku. Ograniczenie zakupów od ECZD jest kompensowane zwiększaniem zakupów realizowanych od podmiotów kontrolowanych przez Tauron Ciepło lub innych spółek należących do Grupy Tauron“ - napisano w informacji.

“W praktyce oznacza to stopniowe zwiększanie udziału jednostek z własnej grupy kapitałowej w rynku dostaw ciepła przy jednoczesnym ograniczaniu roli ECZD jako niezależnego producenta. Pełnomocnicy ECZD uznali, że kontynuowanie tego postępowania przez Tauron Ciepło w toku negocjacji nowej umowy, realizuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w postaci nadużywania pozycji dominującej wobec niezależnego producenta ciepła“ - uściślono.

W efekcie ECZD wystosowała wezwanie przedprocesowe do zaprzestania tej praktyki. W razie braku reakcji spółka zapowiedziała pozew do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejnym krokiem ma być wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w trybie art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego o rozstrzygnięcie sporu ws. warunków dalszej współpracy między ECZD a Tauron Ciepło.

“Równolegle wystąpimy do Prezesa URE o wydanie postanowienia tymczasowego regulującego zasady dostaw ciepła na czas trwania postępowania. Zaproponujemy rozwiązanie pozwalające na przedłużenie obowiązywania dotychczasowej umowy do czasu rozstrzygnięcia sporu przez niezależnego regulatora, tak aby odbiorcy ciepła nie ponosili konsekwencji braku zawarcia nowej umowy“ - napisała ECZD.