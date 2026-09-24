W niektórych regionach cena diesla na stacjach przekracza 9 zł, a najdrożej jest w województwie zachodniopomorskim - poinformowali w środę analitycy e-petrol.pl. Z danych portalu wynika, że cena benzyny jest najwyższa na Dolnym Śląsku.

W niektórych regionach cena diesla na stacjach przekracza 9 zł, a najdrożej jest w województwie zachodniopomorskim - poinformowali w środę analitycy e-petrol.pl. Z danych portalu wynika, że cena benzyny jest najwyższa na Dolnym Śląsku.

"Wyniki najnowszego badania stacji, zrealizowanego przez e-petrol.pl w drugiej połowie września, przedstawiają ponury obraz detalicznego rynku paliw, na którym wciąż rosną ceny. Od zeszłego tygodnia stabilna pozostaje jedynie średnia ogólnopolska cena benzyny E10, która nadal wynosi 7,99 zł/l. O 10 groszy podrożał natomiast olej napędowy, którego litr kosztuje przeciętnie 8,99 zł" - wskazali analitycy.

Natomiast średnia cena gazu LPG wzrosła o 6 gr do 3,14 zł/l - dodali.

Według e-petrol.pl benzyna 95 jest najdroższa w województwie dolnośląskim, małopolskim, opolskim i zachodniopomorskim, gdzie kosztuje średnio 7,98 zł/l.

"W ostatnim z tych regionów najwięcej płaci się też za tankowanie oleju napędowego - 9,03 zł/l. Ponadto, paliwo to kosztuje 9 złotych na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie, a 9,01 zł/l w województwie lubuskim. Południowozachodnia część kraju wyróżnia się również najwyższymi cenami autogazu - jego litr kosztuje tam przeciętnie 3,23 zł" - podali też analitycy.

Z zebranych przez nich danych wynika także, że najniższe ceny benzyny 95 są w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie za jej litr płaci się 7,94 zł, olej napędowy jest najtańszy w kujawsko-pomorskim, gdzie kosztuje 8,96 zł/l jest najtańszy na Kujawach i Pomorzu, a LPG - na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Śląsku, gdzie jego średnia cena to 3,08 zł/l.