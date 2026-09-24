Domański: Niech prezydent nie szuka wymówek, tylko ustawę podpisze

Minister finansów Andrzej Domański zaapelował do prezydenta by podpisał rządową ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych. Jak mówił, prezydent niech nie szuka wymówek, tylko podpisze ustawę, gdy tylko trafi na jego biurko.

Minister finansów Andrzej Domański zaapelował do prezydenta by podpisał rządową ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych. Jak mówił, prezydent niech nie szuka wymówek, tylko podpisze ustawę, gdy tylko trafi na jego biurko.

W ub. piątek Sejm uchwalił rządową ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych. Zgodnie z deklaracjami premiera Donalda Tuska, środki uzyskane z nowej daniny rząd wykorzysta na obniżenie akcyzy oraz VAT na paliwa w ramach rządowego programu "Ceny Paliwa Niżej". Ustawa zajmie się teraz Senat.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który w środę odwiedził fabrykę Michelin w Olsztynie powiedział, że "prezydent dostał kolejną okazję, by stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów".

- Dzięki tej ustawie, będziemy w stanie wygenerować dodatkowe dochody, z których sfinansowany zostanie program obniżenia cen na polskich stacjach paliwowych. Niech prezydent nie szuka wymówek, sztuczek, tylko tak szybko jak ustawa trafi na jego biuro, tę ustawę podpisuje, bo czekają na to kierowcy - podkreślił.

Pytany o argumenty prezydenta, który mówi o niekonstytucyjności ustawy, minister Domański odpowiedział, że "ta kwestia była już przy poprzednim projekcie gruntownie omawiana".

- Polskie prawo jest jednoznaczne. Cały proces przygotowania ustawy jednoznacznie - moim zdaniem - wskazuje na to, że zarzuty o rzekomej niekonstytucyjności nie mają żadnego uzasadnienia. Prezydent szuka sztuczek, wymówki, by ustawę nadal blokować. Nie wiem za czyimi podszeptami, po spotkaniu z kim, pan prezydent takie decyzje podejmuje, ale fakty są takie, że dzięki tej ustawie jesteśmy w stanie sfinansować program obniżenia cen na polskich stacjach paliwowych- dodał szef resortu finansów.

Najdalej idący pakiet wsparcia kierowców w Europie

Jak mówił, uchwalona teraz ustawa to "najdalej idący pakiet wsparcia kierowców w Europie".

- Zdecydowaliśmy się obniżyć VAT jak i akcyzę na paliwo. Ten program kosztuje ponad 1 mld 600 mln zł miesięcznie. Dlatego przygotowaliśmy ustawę dzięki której będziemy w stanie sfinansować kolejne działania obniżające ceny paliw na stacjach benzynowych- zaznaczył minister Domański.

Uchwalona w piątek przez Sejm rządowa ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych to druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tzw. windfall tax na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

Szacowane pierwotnie na 4 mld zł wpływy z nowego podatku miałyby posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu osłonowego "Ceny Paliwa Niżej", którego całkowity koszt - jak informowało Ministerstwo Finansów - wyniósł około 5,2 mld zł.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że po podpisaniu przez prezydenta nowej ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, rząd przywróci program osłonowy.