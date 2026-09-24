Energetyka

Na rynkach ropy małe spadki cen po silnym odbiciu notowań w środę

Ropa na globalnych rynkach lekko tanieje po silnym odbiciu cen w środę. USA sugerują, że większe ilości ropy "przedostają się" przez cieśninę Ormuz - podają maklerzy.

Pap

24 września 2026, 10:43
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Cenowa karuzela

fot: ARC

Ropa na globalnych rynkach lekko tanieje po silnym odbiciu cen w środę. USA sugerują, że większe ilości ropy "przedostają się" przez cieśninę Ormuz - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X jest na NYMEX w Nowym Jorku po 91,94 dol. - niżej o 0,24 proc.

Brent na ICE na XI jest wyceniana po 103,04 dol. za baryłkę, niżej o 0,04 proc.

W środę ropa zyskała prawie 4 proc.

Inwestorzy oceniają komentarze z USA, które zasugerowały, że dostawy ropy z Bliskiego Wschodu nasilają się.

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział, że "czasami" przez cieśninę Ormuz przepływa 17 mln baryłek ropy dziennie.

Z kolei Clarkson Research oszacował dzienny wolumen przepływu ropy przez Ormuz na ok. 8 mln baryłek dziennie.

Analitycy wskazują, że ropa tanieje, bo rynek usuwa część premii za ryzyko geopolityczne w miarę jak poprawia się podaż surowca z Zatoki Perskiej, a nadzieje na przełom dyplomatyczny między USA a Iranem rosną.

"Ceny ropy zniżkują, bo rynek traci część premii za ryzyko geopolityczne, w miarę poprawy podaży z Zatoki Perskiej, a nadzieje na przełom dyplomatyczny rosną" - powiedziała Priyanka Sachdeva, szefowa działu analiz rynkowych w Phillip Nova Pte Ltd.

"Jednak rynek fizyczny ropy jest daleko od pełnej normalizacji, więc spadki jej cen są bardzo wrażliwe na wszelkie doniesienia medialne" - podkreśliła.

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