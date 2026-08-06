Energetyka

Węglokoks Energia rozmawia z mieszkańcami Bierunia o systemie ciepłowniczym

Już drugi raz odbyło się spotkanie przedstawicieli spółki Węglokoks Energia z mieszkańcami jednego z osiedli w Bieruniu. Rozmowy dotyczyły przyszłości lokalnego systemu ciepłowniczego.

Monika Krezel

Monika Krężel

6 sierpnia 2026, 15:51
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Węglokoks Energia

Spotkanie przedstawicieli spółki z mieszkańcami Bierunia

fot: Węglokoks Energia

Już drugi raz odbyło się spotkanie przedstawicieli spółki Węglokoks Energia z mieszkańcami jednego z osiedli w Bieruniu. Rozmowy dotyczyły przyszłości lokalnego systemu ciepłowniczego.

Grupa Węglokoks Energia prowadzi rozmowy dotyczące przejęcia istniejącej infrastruktury, co w przyszłości mogłoby umożliwić włączenie tego obszaru do jej systemu ciepłowniczego i zapewnienie mieszkańcom stabilnych oraz konkurencyjnych warunków dostaw.

- Po czerwcowym spotkaniu z mieszkańcami jednego z osiedli w Bieruniu, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, ponownie zasiedliśmy do wspólnej rozmowy o przyszłości lokalnego systemu ciepłowniczego. Obecnie osiedle zaopatrywane jest w ciepło przez prywatnego dostawcę. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania możliwości oraz korzyści wynikających z wykorzystania ciepła systemowego, a także przedstawienia jego potencjału jako nowoczesnego, efektywnego i ekologicznego rozwiązania energetycznego – poinformowała spółka w komunikacie.

Węglokoks podkreśla, że była to kolejna okazja do wymiany informacji, wyjaśnienia zgłaszanych wątpliwości oraz przedstawienia odpowiedzi na pytania, które pojawiły się podczas pierwszego spotkania.

- Duże zainteresowanie mieszkańców czerwcowym wydarzeniem oraz merytoryczna dyskusja pokazały, jak ważnym tematem dla lokalnej społeczności są kwestie związane z dostawą ciepła i planowanymi kierunkami rozwoju infrastruktury ciepłowniczej. Właśnie dlatego wróciliśmy do rozmów, przygotowując dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące najczęściej poruszanych zagadnień – tłumaczy Węglokoks Energia.

Przedstawiciele Grupy Węglokoks Energia odpowiadali na pytania mieszkańców, prezentowali aktualne informacje dotyczące prowadzonych działań oraz rozmawiali o potencjalnych korzyściach związanych z rozwojem systemu ciepłowniczego w tej części miasta.

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