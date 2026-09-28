Ceny gazu w Europie rosną na początku nowego tygodnia handlu. Inwestorzy oceniają informacje w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie rosną na początku nowego tygodnia handlu. Inwestorzy oceniają informacje w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 0,8 proc. do 72,66 euro za MWh. Inwestorzy oceniają informacje w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że spodziewa się kolejnych rozmów z Iranem w nadchodzącym tygodniu. W sobotę prezydent odrzucił propozycję zawarcia w ciągu siedmiu dni rozejmu, złożoną przez Teheran. Prezydent USA wskazał, że odrzucił propozycję Iranu złożoną podczas spotkania delegacji w siedzibie ONZ, oferującą otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni w zamian za zniesienie blokady irańskich portów oraz sankcji na ropę naftową.

Jak powiedział w niedzielę w wywiadzie z CNN ambasador USA przy ONZ Mike Waltz, propozycja była nie do zaakceptowania, m.in. dlatego, że Teheran żądał konkretnych ustępstw w zamian za obietnicę powstrzymania się od ataków i powrotu do rozmów na temat programu nuklearnego.

Kolejna runda negocjacji?

Trump powiedział zaś w wywiadzie telefonicznym z portalem Axios, że spodziewa się kolejnej rundy negocjacji jego zespołu z irańską delegacją.

Oni chcą zawrzeć umowę, ale to nie jest umowa, którą ja chcę zawrzeć. To umowa, na którą zgodzilibyśmy się może rok temu. Przelicytowali - powiedział Trump.

Prezydent USA dodał, że rozważa też powrót do bombardowania Iranu. Przedstawiciele USA twierdzą, że dzięki wsparciu amerykańskich sił, przez cieśninę Ormuz wydostaje się coraz większa ilość ropy naftowej, a obecny weekend był pod tym względem rekordowy.

Według Axiosa, Katar i bliskowschodni mediatorzy próbują wskrzesić rozmowy, choć stanowiska obu stron wciąż są od siebie daleko. Do kolejnych rozmów mogłoby dojść już w poniedziałek. Wolę prowadzenia dalszych rozmów potwierdził w niedzielnym wywiadzie dla telewizji NBC szef MSZ Iranu Abbas Aragczi, który stwierdził, że Teheran jest "gotowy do negocjacji".

Inwestorzy muszą więc czekać na dalszy rozwój wypadków, a ceny gazu mogą gwałtownie zmienić kierunek w zależności od napływających informacji.

Gaz może stanieć, jeśli uda się rozwiązać problem tranzytu paliwa przez cieśninę Ormuz, lub jeśli Katar znajdzie inny sposób na eksport swojego gazu LNG - powiedział Marco Saalfrank, szef działu handlu w Axpo Holding.

- Nawet jeśli notowania gazu spadną, nie spodziewamy się, że natychmiast powrócą do poziomu sprzed wojny - poniżej 30 euro za MWh - ponieważ na rynkach utrzyma się prawdopodobnie niepewność - dodał. Saalfrank wskazał, że - według prognoz - ceny gazu mogą tej zimy przekroczyć 100 euro za MWh, jeśli zakłócenia w dostawach gazu do Europy zbiegłyby się z okresami silnych mrozów w krajach na Starym Kontynencie i w Azji.

Tymczasem zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 70,9 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 86,6 proc. W magazynach znajduje się obecnie 801,99 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 57,4 proc., a średnia 5-letnia to 85,1 proc. W Polsce w magazynach gazu jest 36,43 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 98,9 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 98,4 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.