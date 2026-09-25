Energetyka

Enea dodaje energii poznańskiej koszykówce. Spółka przedłuża współpracę z dwoma klubami

Enea konsekwentnie inwestuje w rozwój poznańskiej koszykówki. Spółka przedłużyła umowy sponsoringowe z dwoma ważnymi klubami stolicy Wielkopolski: wicemistrzem Polski w koszykówce kobiet, Enea AZS Politechnika Poznań, oraz występującym na zapleczu ekstraklasy Enea Basket Poznań.

25 września 2026, 09:13
źródło: Energiapress.pl

fot: Enea

Spółka przedłużyła umowy sponsoringowe z dwoma ważnymi klubami stolicy Wielkopolski

fot: Enea

Enea konsekwentnie inwestuje w rozwój poznańskiej koszykówki. Spółka przedłużyła umowy sponsoringowe z dwoma ważnymi klubami stolicy Wielkopolski: wicemistrzem Polski w koszykówce kobiet, Enea AZS Politechnika Poznań, oraz występującym na zapleczu ekstraklasy Enea Basket Poznań.

Umowa sponsoringowa z Enea AZS Politechnika Poznań została zawarta na trzy kolejne sezony. Klub ma za sobą historyczny sezon zakończony zdobyciem wicemistrzostwa Polski seniorek, mistrzostwa Polski U19, Juniorskiego Pucharu Polski oraz mistrzostwa Polski U19 w koszykówce 3x3. Zawodniczki przygotowują się do rywalizacji zarówno na krajowych parkietach, jak i w europejskich pucharach. Jednocześnie klub pozostaje jednym z najlepiej rozwijających się ośrodków szkolenia koszykarek w Polsce.

Więcej:

https://energiapress.pl/news/6067/enea-dodaje-energii-poznanskiej-koszykowce-spolka-przedluza-wspolprace-z-dwoma-klubami

 

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