W przyszłym tygodniu ceny diesla mogą przekroczyć 9 zł za litr

W nadchodzącym tygodniu ceny paliw na stacjach pozostaną bardzo wysokie, a w przypadku oleju napędowego możliwe jest przekroczenie psychologicznej granicy 9 zł za litr - prognozują analitycy portalu e-petrol.pl.

W nadchodzącym tygodniu ceny paliw na stacjach pozostaną bardzo wysokie, a w przypadku oleju napędowego możliwe jest przekroczenie psychologicznej granicy 9 zł za litr - prognozują analitycy portalu e-petrol.pl.

Eksperci zwracają uwagę, że na rynku utrzymuje się niepewność związana z sytuacją na Bliskim Wschodzie, a dodatkowym czynnikiem wpływającym na ceny jest polityczny spór o sposoby ich obniżenia.

Na rynku hurtowym w piątek ceny benzyny Pb98 i Pb95 są wyższe niż przed tygodniem odpowiednio o 184 zł i 123 zł za metr sześcienny, osiągając poziomy 7291 zł oraz 6469 zł za metr sześcienny. W przypadku oleju napędowego odnotowano spadek o 41 zł, do 7483 zł za metr sześcienny.

Analitycy wskazali, że stacje paliw starają się utrzymać ceny diesla poniżej 9 zł za litr, jednak odbywa się to kosztem niemal całkowitego wyczerpania marż detalicznych. W przypadku benzyn sytuacja jest nieco lepsza, ponieważ marże pozostają dodatnie, choć nadal niewielkie.

Według prognoz w okresie od 28 września do 4 października litr benzyny Pb98 może kosztować od 8,85 do 8,99 zł, natomiast Pb95 od 7,97 do 8,09 zł. Dla oleju napędowego przewidywany przedział cenowy wynosi od 8,99 do 9,29 zł za litr. Najtańszym paliwem pozostanie LPG, którego cena ma kształtować się na poziomie 3,14-3,24 zł za litr.

Eksperci zwrócili uwagę, że na krajowym rynku toczy się obecnie spór między rządem a prezydentem dotyczący metod obniżania cen paliw i opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd opowiada się za wprowadzeniem podatku od nadzwyczajnych zysków i powrotem pakietu Ceny Paliwa Niżej, natomiast prezydent Karol Nawrocki proponuje rozwiązania pod nazwą Paliwo Kosztuje Normalnie.

Paliwo Kosztuje Normalnie?

Prezydencki projekt przewiduje m.in. czasowe zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej, możliwość elastycznego obniżania akcyzy oraz ustawowe limity marż rafineryjnych, importowych i hurtowych. Propozycję krytykuje minister energii Miłosz Motyka, który ocenia, że może ona doprowadzić do ograniczenia opłacalności importu paliw i zakłóceń w dostawach.

Na światowym rynku ropy mijający tydzień przyniósł duże wahania cen. We wtorek notowania ropy Brent po raz pierwszy od dwóch tygodni spadły poniżej 100 dolarów za baryłkę w związku z nadziejami na wznowienie negocjacji między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Przed weekendem ceny ponownie wzrosły i w piątek utrzymywały się powyżej 105 dolarów za baryłkę.

Analitycy wskazali, że poprawa nastrojów na rynku okazała się krótkotrwała, ponieważ zarówno Waszyngton, jak i Teheran nie wykazały gotowości do ustępstw mogących doprowadzić do kompromisu. Dodatkowo napięcia zwiększyły doniesienia o kolejnych atakach jemeńskich rebeliantów Huti na cele w Arabii Saudyjskiej.

W ocenie ekspertów istotnym zagrożeniem dla globalnego rynku paliw pozostaje również rozważany w Stanach Zjednoczonych zakaz eksportu oleju napędowego. Jak wskazali, USA odpowiadają za około 20 proc. światowej podaży diesla transportowanego drogą morską, dlatego ewentualne ograniczenia eksportu mogłyby wywołać zaburzenia na rynku i wzrost cen paliw.