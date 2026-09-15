Ważny producent energii i ciepła szuka prezesa i wiceprezesa

Jak czytamy w komunikacie, poszukiwani są prezes/prezeska oraz wiceprezes/wiceprezeska zarządu. Spółka wymienia także warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na te stanowiska. Wśród nich są m.in.:

wykształcenie wyższe,

co najmniej 5-letni okres zatrudnienia,

co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej,

brak zakazu sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego,

brak ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego.

O stanowiska nie mogą ubiegać się m.in. członkowie partii politycznych lub osoby przez nie zatrudnione czy będące członkami związków zawodowych. Dodatkowymi atutami są potwierdzona znajomość języka angielskiego, doświadczenie w branży energetycznej, posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych czy technicznych oraz ukończone studia MBA. Termin składania zgłoszeń mija 21 września o godz. 15.

Obecnie pełniącym obowiązki prezesa PGE Energia Ciepła jest Mariusz Michałek do niedawna zajmujący stanowisko wiceprezesa. W ostatnich dniach prezesem spółki przestał być Grzegorz Krystek.



PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Produkuje i dostarcza ciepło dla kilku dużych miast, wśród których są m. in. Kraków, Gdańsk, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz czy Kielce.