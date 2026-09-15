Energetyka

Ważny producent energii i ciepła szuka prezesa i wiceprezesa

Ogłoszono postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

Robert Passia

Robert Passia

15 września 2026, 11:23
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGE Energia Ciepła

Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

fot: PGE Energia Ciepła

Ogłoszono postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

Jak czytamy w komunikacie, poszukiwani są prezes/prezeska oraz wiceprezes/wiceprezeska zarządu. Spółka wymienia także warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na te stanowiska. Wśród nich są m.in.:

  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia,
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej,
  • brak zakazu sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego,
  • brak ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego.

O stanowiska nie mogą ubiegać się m.in. członkowie partii politycznych lub osoby przez nie zatrudnione czy będące członkami związków zawodowych. Dodatkowymi atutami są potwierdzona znajomość języka angielskiego, doświadczenie w branży energetycznej, posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych czy technicznych oraz ukończone studia MBA. Termin składania zgłoszeń mija 21 września o godz. 15.   

Obecnie pełniącym obowiązki prezesa PGE Energia Ciepła jest Mariusz Michałek do niedawna zajmujący stanowisko wiceprezesa. W ostatnich dniach prezesem spółki przestał być Grzegorz Krystek. 

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Produkuje i dostarcza ciepło dla kilku dużych miast, wśród których są m. in. Kraków, Gdańsk, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz czy Kielce. 

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