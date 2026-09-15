Enea i Politechnika Poznańska rozwijają partnerstwo dla transformacji energetycznej
Powstaje jedno z największych w Polsce partnerstw nauki i przemysłu na rzecz transformacji energetycznej. Enea i Politechnika Poznańska rozwijają współpracę, której celem jest wykorzystanie potencjału nauki, technologii i biznesu do tworzenia rozwiązań dla nowoczesnej energetyki. Partnerstwo obejmuje wspólne działania w obszarze badań, wykorzystania nowoczesnych technologii, rozwoju kompetencji oraz wdrażania innowacji.
fot: ENEA
Biznes współpracuje z nauką
fot: ENEA
Powstaje jedno z największych w Polsce partnerstw nauki i przemysłu na rzecz transformacji energetycznej. Enea i Politechnika Poznańska rozwijają współpracę, której celem jest wykorzystanie potencjału nauki, technologii i biznesu do tworzenia rozwiązań dla nowoczesnej energetyki. Partnerstwo obejmuje wspólne działania w obszarze badań, wykorzystania nowoczesnych technologii, rozwoju kompetencji oraz wdrażania innowacji.
Umowa partnerska została podpisana w siedzibie Politechniki Poznańskiej przez przedstawicieli obu instytucji. Dokument wyznacza ramy współpracy w obszarze badań, rozwoju kompetencji, projektów wdrożeniowych oraz działań edukacyjnych i związanych z transformacją energetyczną.
– Transformacja energetyczna wymaga dziś nie tylko inwestycji w infrastrukturę, ale również inwestycji w wiedzę i kompetencje. Dlatego rozwijamy współpracę właśnie z Politechniką Poznańską, jedną z czołowych uczelni technicznych w kraju, która łączy potencjał naukowy z praktycznym podejściem do nowych technologii. Wspólnie chcemy rozwijać rozwiązania ważne dla przyszłości energetyki, a jednocześnie budować kompetencje i kadry, które będą wspierać rozwój naszej branży i całej gospodarki – mówi Eryk Kosiński, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.
Więcej:
https://energiapress.pl/news/6055/enea-i-politechnika-poznanska-rozwijaja-partnerstwo-dla-transformacji-energetycznej