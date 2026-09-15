Umowa partnerska została podpisana w siedzibie Politechniki Poznańskiej przez przedstawicieli obu instytucji. Dokument wyznacza ramy współpracy w obszarze badań, rozwoju kompetencji, projektów wdrożeniowych oraz działań edukacyjnych i związanych z transformacją energetyczną.

– Transformacja energetyczna wymaga dziś nie tylko inwestycji w infrastrukturę, ale również inwestycji w wiedzę i kompetencje. Dlatego rozwijamy współpracę właśnie z Politechniką Poznańską, jedną z czołowych uczelni technicznych w kraju, która łączy potencjał naukowy z praktycznym podejściem do nowych technologii. Wspólnie chcemy rozwijać rozwiązania ważne dla przyszłości energetyki, a jednocześnie budować kompetencje i kadry, które będą wspierać rozwój naszej branży i całej gospodarki – mówi Eryk Kosiński, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.