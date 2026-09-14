Energetyka

Krzysztof Surma odwołany z funkcji wiceprezesa Tauronu

Rada nadzorcza grupy Tauron Polska Energia odwołała Krzysztofa Surmę z funkcji wiceprezesa do spraw finansów z dniem 14 września 2026 r. - podała w poniedziałek spółka.

Pap

14 września 2026, 16:13
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Tauron

Zmiany w zarządzie energetycznej spółki, wiceprezes odwołany

fot: Tauron

Rada nadzorcza grupy Tauron Polska Energia odwołała Krzysztofa Surmę z funkcji wiceprezesa do spraw finansów z dniem 14 września 2026 r. - podała w poniedziałek spółka.

“Przyczyny odwołania nie zostały podane“ - wskazano w komunikacie giełdowym.

Jednocześnie rada nadzorcza zdecydowała, że dotychczasowy wiceprezes ds. handlu Krzysztof Zawadzki będzie pełnić od 15 września funkcję wiceprezesa ds. finansów i handlu.

Krzysztof Surma był wiceprezesem Tauronu ds. finansów od 2021 r. Wcześniej - od 2009 r. - pełnił w grupie funkcję dyrektora ds. finansów.

Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju - jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców.

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