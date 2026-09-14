Energetyka

Polska i USA umacniają współpracę w energetyce jądrowej i bezpieczeństwie gazowym

Wiceminister energii Wojciech Wrochna spotkał się w Wiedniu z sekretarzem energii USA Chrisem Wrightem. Rozmowy koncentrowały się przede wszystkim na współpracy w energetyce jądrowej, bezpieczeństwie dostaw gazu oraz optymalnym modelu rynku energii – informują w Ministerstwie Energii.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

14 września 2026, 15:08
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Ministerstwo Energii

Wiceminister energii Wojciech Wrochna spotkał się w Wiedniu z sekretarzem energii USA Chrisem Wrightem

fot: Ministerstwo Energii

Wiceminister energii Wojciech Wrochna spotkał się w Wiedniu z sekretarzem energii USA Chrisem Wrightem. Rozmowy koncentrowały się przede wszystkim na współpracy w energetyce jądrowej, bezpieczeństwie dostaw gazu oraz optymalnym modelu rynku energii – informują w Ministerstwie Energii.

Atom: EPC w końcówce negocjacji, local content priorytetem

Rozmowy dotyczyły postępu prac nad kontraktem EPC (Engineering, Procurement, Construction) dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przy czym strony znajdują się w fazie dopracowania najważniejszych kwestii komercyjnych przed podpisaniem umowy. Wiceminister Wrochna zaznaczył, że udział krajowych firm i polskiej myśli technicznej jest kluczowym elementem projektu, co potwierdzają również działania wykonawców – Bechtel i Westinghouse – realizujących kolejne punkty harmonogramu i angażujących polskie podmioty w dostawy i usługi.

W kontekście drugiej elektrowni jądrowej omówiono znaczenie finansowania oraz rolę local content w dialogu konkurencyjnym, a także możliwość rozszerzenia współpracy polsko-amerykańskiej na kolejne projekty jądrowe w Europie. Równolegle w Wiedniu odbyło się robocze spotkanie dotyczące licencjonowania elektrowni jądrowych i gospodarki odpadami promieniotwórczymi, co wskazuje na pogłębianie współpracy regulacyjnej i technicznej między Polską a USA.

Gaz: kolejny terminal LNG i rekordowe zapasy w Polsce

Ministerstwo Energii i Departament Energii USA rozmawiały o kolejnym terminalu LNG oraz o znaczeniu współpracy transatlantyckiej dla uniezależnienia regionu od dostaw z Rosji. W tle tych rozmów pozostaje sytuacja na europejskim rynku gazu: magazyny w UE są zapełnione znacznie poniżej średniej (ok. 65–68 proc.), co podnosi ceny i zwiększa zmienność rynku przed sezonem zimowym.

Polska wyróżnia się na tym tle bardzo wysokim poziomem zapełnienia magazynów gazu – według najnowszych danych sięgającym ponad 93–98 proc., co daje krajowi komfort bezpieczeństwa dostaw. Wiceminister Wrochna wskazał, że wysoki stan zapasów w Polsce jest istotnym elementem regionalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Rynek energii: model wspierający stabilne źródła, w tym atom

Ważnym wątkiem spotkania był model rynku energii uwzględniający rolę stabilnych źródeł w systemie, ze szczególnym wskazaniem na energetykę jądrową jako fundament bezpieczeństwa dostaw i stabilności sieci. Dyskusja o rynku energii wpisuje się w szerszy kontekst transformacji, w którym atom ma pełnić funkcję bazową, uzupełnianą przez OZE i elastyczność systemową.

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