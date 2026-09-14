Energetyka Polska i USA umacniają współpracę w energetyce jądrowej i bezpieczeństwie gazowym Wiceminister energii Wojciech Wrochna spotkał się w Wiedniu z sekretarzem energii USA Chrisem Wrightem. Rozmowy koncentrowały się przede wszystkim na współpracy w energetyce jądrowej, bezpieczeństwie dostaw gazu oraz optymalnym modelu rynku energii – informują w Ministerstwie Energii. Maciej Poloczek

fot: Ministerstwo Energii Wiceminister energii Wojciech Wrochna spotkał się w Wiedniu z sekretarzem energii USA Chrisem Wrightem fot: Ministerstwo Energii

Wiceminister energii Wojciech Wrochna spotkał się w Wiedniu z sekretarzem energii USA Chrisem Wrightem. Rozmowy koncentrowały się przede wszystkim na współpracy w energetyce jądrowej, bezpieczeństwie dostaw gazu oraz optymalnym modelu rynku energii – informują w Ministerstwie Energii.

Atom: EPC w końcówce negocjacji, local content priorytetem Rozmowy dotyczyły postępu prac nad kontraktem EPC (Engineering, Procurement, Construction) dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przy czym strony znajdują się w fazie dopracowania najważniejszych kwestii komercyjnych przed podpisaniem umowy. Wiceminister Wrochna zaznaczył, że udział krajowych firm i polskiej myśli technicznej jest kluczowym elementem projektu, co potwierdzają również działania wykonawców – Bechtel i Westinghouse – realizujących kolejne punkty harmonogramu i angażujących polskie podmioty w dostawy i usługi. W kontekście drugiej elektrowni jądrowej omówiono znaczenie finansowania oraz rolę local content w dialogu konkurencyjnym, a także możliwość rozszerzenia współpracy polsko-amerykańskiej na kolejne projekty jądrowe w Europie. Równolegle w Wiedniu odbyło się robocze spotkanie dotyczące licencjonowania elektrowni jądrowych i gospodarki odpadami promieniotwórczymi, co wskazuje na pogłębianie współpracy regulacyjnej i technicznej między Polską a USA.