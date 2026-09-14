Energetyka

Większość Polaków za transformacją energetyczną? Tak mówią wyniki badania

57 proc. ankietowanych uważa, że transformacja energetyczna może obniżyć koszty dla przemysłu. Tak mówią wyniki badania towarzyszącego kampanii „Clean Tech”, której autorem jest fundacja We Did It.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

14 września 2026, 10:33

fot: Wikimedia

Elektrownia Rybnik. Co Polacy sądzą o transformacji energetycznej?

fot: Wikimedia

57 proc. ankietowanych uważa, że transformacja energetyczna może obniżyć koszty dla przemysłu. Tak mówią wyniki badania towarzyszącego kampanii „Clean Tech”, której autorem jest fundacja We Did It.

Startująca kampania „Clean Tech” pokazywać potencjał polskich firm i technologii związanych z transformacją energetyczną oraz korzyści, jakie może ona przynieść gospodarce.

50 proc. badanych mężczyzn i 53 proc. kobiet twierdzi, że Polska powinna rozwijać czysty przemysł oparty na odnawialnych źródłach energii. Poparcie dla przemysłu opartego na węglu jest najniższe w grupie 18-29 lat (37 proc.) i zwiększa się w kolejnych grupach wiekowych. W grupie osób 60+ wynosi 44 proc. 

57 proc. badanych kobiet i mężczyzn widzi w transformacji szansę na obniżenie kosztów dla przemysłu, tworzenie polskich miejsc pracy i zmniejszenie zależności od importu paliw. Wysokie poparcie dla transformacji energetycznej (na poziomie 57 proc.) jest widocznie zarówno w grupie najmłodszej (18-29 lat), jak wśród badanych w wieku 50-59 lat. 

Węgiel nadal istotny?

Ankietowani odpowiedzieli też na pytanie o preferowany kierunek rozwoju polskiego przemysłu. 

W tym przypadku poparcie dla przemysłu opartego na węglu, mimo iż sumarycznie jest ono niższe od poparcia dla rozwoju czystego przemysłu opartego o OZE, rośnie wraz z wiekiem – z 37 proc. w grupie 18-29 lat do 44 proc. wśród osób 60+. Zestawienie obu wyników pokazuje, że postawy wobec transformacji nie układają się według prostego podziału pokoleniowego – podaje Fundacja We Did It.

Czy przeciwdziałanie zmianom klimatu jest dobrym wydatkiem środków publicznych? Taką opinię wyrazili badani ze starszych grup wiekowych. Podziela ją 62 proc. osób w wieku 60+ i 59 proc. badanych w wieku 50-59 lat. 

Badanie zostało zrealizowane przez Opinia24 w lipcu 2026 roku metodami CAWI i CATI na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polek i Polaków.  

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