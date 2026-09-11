Energetyka

6,5 tys. nowych transformatorów. Enea Operator wzmacnia sieć przyszłości

Enea Serwis wymieniła dla Enei Operator ponad 6,5 tys. transformatorów SN/nn na terenach wiejskich. Efektem inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa dostaw energii, ograniczenie strat technicznych oraz zwiększenie możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii i nowych odbiorców. To kolejny krok w budowie nowoczesnej, elastycznej sieci odpowiadającej na potrzeby transformacji energetycznej.

11 września 2026, 12:44
źródło: Energiapress.pl

fot: Enea

W ramach projektu wymieniono najstarsze transformatory pracujące w sieci Enea Operator

fot: Enea

Enea Serwis wymieniła dla Enei Operator ponad 6,5 tys. transformatorów SN/nn na terenach wiejskich. Efektem inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa dostaw energii, ograniczenie strat technicznych oraz zwiększenie możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii i nowych odbiorców. To kolejny krok w budowie nowoczesnej, elastycznej sieci odpowiadającej na potrzeby transformacji energetycznej.

W ramach projektu wymieniono najstarsze transformatory pracujące w sieci Enea Operator, z których część była eksploatowana od kilkudziesięciu lat. Zastąpiły je nowoczesne urządzenia spełniające najwyższe standardy efektywności energetycznej i charakteryzujące się znacznie niższymi stratami energii. Modernizacja przełoży się na większą niezawodność pracy sieci oraz wyższą jakość i bezpieczeństwo dostaw energii dla mieszkańców i przedsiębiorców na terenach wiejskich.

Więcej:

https://energiapress.pl/news/6053/6-5-tys-nowych-transformatorow-enea-operator-wzmacnia-siec-przyszlosci

 

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