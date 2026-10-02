Jest nowy prezes PEC w Gliwicach

Nowy prezes gliwickiego PEC to menedżer z blisko 25-letnim doświadczeniem w energetyce, ciepłownictwie i przemyśle. Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii na Politechnice Śląskiej. Ukończył także studia podyplomowe MBA „Transformacja Energetyczna i Technologie Wodorowe”, prowadzone przez Szkołę Biznesu Politechniki Śląskiej we współpracy z Nyenrode Business Universiteit w Holandii.

Robert Żmuda ostatnio pełnił funkcję prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach. Wcześniej związany był m. in. z Veolia Energy Contracting Poland oraz SBB Energy.

Nowo wybrany prezes jest również przewodniczącym Komisji Gospodarki Wodorowej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W 2022 roku został uhonorowany Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Energetyki”.