Energetyka

Jest nowy prezes PEC w Gliwicach

Robert Żmuda został wybrany prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice. Stanowisko obejmie 12 października.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

2 października 2026, 12:56
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PEC Gliwice

Park Zielonej Energii powstający przy PEC Gliwice.

fot: PEC Gliwice

Robert Żmuda został wybrany prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice. Stanowisko obejmie 12 października.

Nowy prezes gliwickiego PEC to menedżer z blisko 25-letnim doświadczeniem w energetyce, ciepłownictwie i przemyśle. Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii na Politechnice Śląskiej. Ukończył także studia podyplomowe MBA „Transformacja Energetyczna i Technologie Wodorowe”, prowadzone przez Szkołę Biznesu Politechniki Śląskiej we współpracy z Nyenrode Business Universiteit w Holandii. 

Robert Żmuda ostatnio pełnił funkcję prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach. Wcześniej związany był m. in. z Veolia Energy Contracting Poland oraz SBB Energy. 

Nowo wybrany prezes jest również przewodniczącym Komisji Gospodarki Wodorowej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W 2022 roku został uhonorowany Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Energetyki”.

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