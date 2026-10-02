Duża spółka energetyczno-ciepłownicza szuka prezesa
Spółka ORLEN Termika ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa zarządu.
fot: ORLEN Termika
EC Siekierki.
fot: ORLEN Termika
Spółka ORLEN Termika ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa zarządu.
Wybrana osoba ma odpowiadać za współzarządzanie spółką, współtworzenia jej strategii i efektywną współpracę w ramach Grupy Kapitałowej.
Od kandydatów oczekiwane są m. in. doświadczenie w zarządzaniu pracą zespołów, umiejętność pracy pod presją i w sytuacjach kryzysowych oraz wysokie umiejętności organizacyjne i personalne. Mile widziana jest również znajomość języka angielskiego na poziomie biznesowym.
Jakie wymogi dla kandydatów?
Jak podaje ORLEN Termika, kandydaci powinni spełniać łącznie kilka wymogów:
- Wykształcenie: Wyższe (polskie lub zagraniczne uznane w Polsce).
- Staż pracy: Minimum 5 lat ogólnego stażu pracy (umowa o pracę, powołanie, kontrakty, działalność gospodarcza itp.).
- Doświadczenie kierownicze/samodzielne: Co najmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub w ramach własnego biznesu.
- Brak przeciwwskazań prawnych: Spełnienie wymogów ustawowych i brak zakazów zajmowania funkcji zarządzających w spółkach handlowych.
Kandydatami nie mogą być osoby, które spełniają przynajmniej jeden z tych warunków:
- Powiązanie z parlamentarzystami: Praca w biurze poselskim, senatorskim lub europosła (na etacie, zlecenie lub jako społeczny współpracownik).
- Funkcje w partiach politycznych: Bycie w organie partii reprezentującym ją na zewnątrz i zaciągającym zobowiązania lub praca na rzecz partii politycznej.
- Działalność związkowa: Pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej (w spółce lub jej grupie kapitałowej).
- Konflikt interesów: Prowadzenie jakiejkolwiek aktywności społecznej lub zarobkowej, która koliduje z działalnością spółki.
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 6 października. Pełną treść ogłoszenia można znaleźć TUTAJ.
Obecnie w skład zarządu ORLEN Termika wchodzą Andrzej Niedbalski i Mariusz Strojny. We wrześniu ze stanowiska prezesa spółki odwołany został Andrzej Gajewski.