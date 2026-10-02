Duża spółka energetyczno-ciepłownicza szuka prezesa

Wybrana osoba ma odpowiadać za współzarządzanie spółką, współtworzenia jej strategii i efektywną współpracę w ramach Grupy Kapitałowej.

Od kandydatów oczekiwane są m. in. doświadczenie w zarządzaniu pracą zespołów, umiejętność pracy pod presją i w sytuacjach kryzysowych oraz wysokie umiejętności organizacyjne i personalne. Mile widziana jest również znajomość języka angielskiego na poziomie biznesowym.

Jakie wymogi dla kandydatów?

Jak podaje ORLEN Termika, kandydaci powinni spełniać łącznie kilka wymogów:

Wykształcenie: Wyższe (polskie lub zagraniczne uznane w Polsce).

Wyższe (polskie lub zagraniczne uznane w Polsce). Staż pracy: Minimum 5 lat ogólnego stażu pracy (umowa o pracę, powołanie, kontrakty, działalność gospodarcza itp.).

Minimum 5 lat ogólnego stażu pracy (umowa o pracę, powołanie, kontrakty, działalność gospodarcza itp.). Doświadczenie kierownicze/samodzielne: Co najmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub w ramach własnego biznesu.

Co najmniej na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub w ramach własnego biznesu. Brak przeciwwskazań prawnych: Spełnienie wymogów ustawowych i brak zakazów zajmowania funkcji zarządzających w spółkach handlowych.

Kandydatami nie mogą być osoby, które spełniają przynajmniej jeden z tych warunków:

Powiązanie z parlamentarzystami: Praca w biurze poselskim, senatorskim lub europosła (na etacie, zlecenie lub jako społeczny współpracownik).

Praca w biurze poselskim, senatorskim lub europosła (na etacie, zlecenie lub jako społeczny współpracownik). Funkcje w partiach politycznych: Bycie w organie partii reprezentującym ją na zewnątrz i zaciągającym zobowiązania lub praca na rzecz partii politycznej.

Bycie w organie partii reprezentującym ją na zewnątrz i zaciągającym zobowiązania lub praca na rzecz partii politycznej. Działalność związkowa: Pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej (w spółce lub jej grupie kapitałowej).

Pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej (w spółce lub jej grupie kapitałowej). Konflikt interesów: Prowadzenie jakiejkolwiek aktywności społecznej lub zarobkowej, która koliduje z działalnością spółki.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 6 października. Pełną treść ogłoszenia można znaleźć TUTAJ.



Obecnie w skład zarządu ORLEN Termika wchodzą Andrzej Niedbalski i Mariusz Strojny. We wrześniu ze stanowiska prezesa spółki odwołany został Andrzej Gajewski.

