Energetyka

Od 20 października nabór wniosków na dofinansowanie przydomowych magazynów energii

Miliard złotych zostanie przeznaczony na program dofinansowywania przydomowych magazynów energii - poinformowała w piątek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Wnioski można składać od 20 października, a wsparcie maksymalnie wyniesie 19 tys.

Pap

2 października 2026, 11:53
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: magazynenergii.info

Magazyny energii z dofinansowaniem rządowym

fot: magazynenergii.info

Miliard złotych zostanie przeznaczony na program dofinansowywania przydomowych magazynów energii - poinformowała w piątek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Wnioski można składać od 20 października, a wsparcie maksymalnie wyniesie 19 tys.

Podczas piątkowej konferencji prasowej szefowa MKiŚ ogłosiła nowy program wsparcia zakupu przydomowych magazynów energii. Przekazała, że w połowie 2026 r. w systemie elektroenergetycznym było 150 tys. magazynów energii, a co kwartał pojawia się ok. 20 tys. nowych i to bez programu wsparcia. Jej zdaniem, dzięki uruchomieniu dofinansowania na koniec roku w systemie może być już 200 tys. magazynów. 

Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn od 1 listopada 2025 r. 

- Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wstecz - poinformowała Hennig-Kloska. 

Wskazała, że ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn od 1 listopada 2025 r. Wnioski będzie można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Hennig-Kloska podkreśliła, że program zwiększy efektywność pracy OZE, a także zwiększy bezpieczeństwo energetyczne państwa. Zauważyła, że takie systemy umożliwiają zbieranie energii wtedy, kiedy ona jest najtańsza, i oddawanie do systemu czy też wykorzystywania na własne potrzeby wtedy, kiedy ta energia jest droższa.  

- Mamy na ten program 1 mld zł, więc wielu obywateli będzie mogło z niego skorzystać. Maksymalne dofinansowanie jednej instalacji magazynowej będzie wynosiło 19 tys. zł łącznie na zakup magazynu energii, magazynu ciepła czy wymianę falownika - dodała.  

Wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik podkreślił, że program jest skierowany do prosumentów. 

- A więc do tych, którzy na swoich posesjach mają mikroinstalacje do maksimum 50 kWp. Dzisiaj zaledwie niecały 10 proc. posiada magazyny energii - dodał. 

- Oceniamy, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach będzie wynosiła już ponad 2 GWh. To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one (...) przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z OZE - dodał Ćwik. 

Jak mówił, jeżeli zakupiony magazyn będzie wyprodukowany w krajach Unii Europejskiej, to będzie można otrzymać dodatkową premię 2 tys. zł. Z kolei do 1 tys. zł dodatkowej premii będzie przysługiwać za montaż magazynu ciepła, który ma ponad 100 l pojemności. 

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej także będzie przeciwdziałał działaniom spekulacyjnym - będzie weryfikował, czy te magazyny ciepła wraz z montażem odpowiadają cenom rynkowym; jeżeli by one przekraczały ceny rynkowe o więcej niż o 20 proc., to będzie to przez Fundusz weryfikowane - dodał Ćwik.

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