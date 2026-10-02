W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje do 31 grudnia. Ma umożliwić obniżkę cen paliw na stacjach o ok. 1,2-1,3 zł na litrze.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje do 31 grudnia. Ma umożliwić obniżkę cen paliw na stacjach o ok. 1,2-1,3 zł na litrze.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Akcyza w dół

Rozporządzenie dotyczące akcyzy obniża stawkę tego podatku na benzyny z 1529 zł/1000 do 1239 zł/1000 litrów, a także stawkę akcyzy na olej napędowy z 1160 zł/1000 litrów na 880 zł/1000 litrów. Również do 880 zł/1000 litrów obniżona zostaje stawka akcyzy na biokomponenty, stanowiących samoistne paliwa.

Z kolei rozporządzenie dotyczące VAT ma na celu obniżenie do 8 proc. stawki podatku od towarów i usług na dostawę benzyn, olejów napędowych oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa. Stawka podstawowa tego podatku to 23 proc.

Obniżki podatków od 3 października 2026 r. do 31 grudnia

Jak mówił w piątek minister energii Miłosz Motyka, rządowy program powinien pozwolić na obniżenie cen paliw na stacjach benzynowych o 1,2 zł na litrze w przypadku benzyn oraz o 1,3 zł na litrze w przypadku oleju napędowego.

W czwartek została opublikowana ustawa wprowadzająca w Polsce podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych, który będzie liczony od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r.

Regulacja ta dotyczy podmiotów zajmujących się produkcją paliw lub ich obróbką na podstawie zagranicznych koncesji, a dochód z tego tytułu zasili bezpośrednio budżet państwa. Wejście w życie tej ustawy - według deklaracji przedstawicieli rządu - ma umożliwić kolejne wdrożenie programu CPN, którego celem jest obniżka cen paliw na stacjach benzynowych.