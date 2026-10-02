Energetyka

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa

W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje do 31 grudnia. Ma umożliwić obniżkę cen paliw na stacjach o ok. 1,2-1,3 zł na litrze.

Pap

2 października 2026, 09:22
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Rekordowe ceny na stacjach paliw już niedługo

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje do 31 grudnia. Ma umożliwić obniżkę cen paliw na stacjach o ok. 1,2-1,3 zł na litrze.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. 

Akcyza w dół

Rozporządzenie dotyczące akcyzy obniża stawkę tego podatku na benzyny z 1529 zł/1000 do 1239 zł/1000 litrów, a także stawkę akcyzy na olej napędowy z 1160 zł/1000 litrów na 880 zł/1000 litrów. Również do 880 zł/1000 litrów obniżona zostaje stawka akcyzy na biokomponenty, stanowiących samoistne paliwa. 

Z kolei rozporządzenie dotyczące VAT ma na celu obniżenie do 8 proc. stawki podatku od towarów i usług na dostawę benzyn, olejów napędowych oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa. Stawka podstawowa tego podatku to 23 proc.  

Obniżki podatków od 3 października 2026 r. do 31 grudnia 

 Jak mówił w piątek minister energii Miłosz Motyka, rządowy program powinien pozwolić na obniżenie cen paliw na stacjach benzynowych o 1,2 zł na litrze w przypadku benzyn oraz o 1,3 zł na litrze w przypadku oleju napędowego. 

W czwartek została opublikowana ustawa wprowadzająca w Polsce podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych, który będzie liczony od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. 

Regulacja ta dotyczy podmiotów zajmujących się produkcją paliw lub ich obróbką na podstawie zagranicznych koncesji, a dochód z tego tytułu zasili bezpośrednio budżet państwa. Wejście w życie tej ustawy - według deklaracji przedstawicieli rządu - ma umożliwić kolejne wdrożenie programu CPN, którego celem jest obniżka cen paliw na stacjach benzynowych.

Powiązane tematy:

ceny paliw paliwa motyka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Prąd

Atak na obiekty energetyczne, uszkodzona infrastruktura! Na szczęście to tylko ćwiczenia

Tegoroczna edycja ćwiczeń AMPER 2026 odbyła się na terenie skarżyskiego Oddziału Spółki. Symulowany atak na obiekty PGE Dystrybucja i uszkodzenie infrastruktury elektroenergetycznej pozwoliło sprawdzić nie tylko możliwości usuwania przyczyn awarii, ale także współpracę służb odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe i energetyków.

Paliwo

Motyka: Od soboty ceny paliw będą niższe. Powinny spaść o 1,2-1,3 zł za litr

W piątek około południa powinno zostać opublikowane obwieszczenie o cenach maksymalnych paliw, aby od soboty ceny były niższe - zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Wskazał, że ceny paliw powinny spaść o 1,2-1,3 zł za litr. Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach i oczekuje od rządu natychmiastowych obniżek cen na stacjach.

Paliwo

W weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe

Po opublikowaniu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ceny paliw na stacjach mogą spaść już w weekend o ok. 1,2-1,3 zł na litrze - zapowiedział w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Prąd

PSE i czeski operator ČEPS pomyślnie przetestowały odbudowę systemu po blackoucie

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) i czeski operator systemu przesyłowego ČEPS przeprowadziły 22 września udaną próbę odbudowy polskiego systemu elektroenergetycznego po awarii typu blackout z wykorzystaniem wsparcia operatora z kraju sąsiedniego - poinformowały w czwartek PSE.