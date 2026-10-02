Energetyka

PSE i czeski operator ČEPS pomyślnie przetestowały odbudowę systemu po blackoucie

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) i czeski operator systemu przesyłowego ČEPS przeprowadziły 22 września udaną próbę odbudowy polskiego systemu elektroenergetycznego po awarii typu blackout z wykorzystaniem wsparcia operatora z kraju sąsiedniego - poinformowały w czwartek PSE.

Pap

2 października 2026, 08:09
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: PSE

Sieć przesyłowa PSE

fot: PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) i czeski operator systemu przesyłowego ČEPS przeprowadziły 22 września udaną próbę odbudowy polskiego systemu elektroenergetycznego po awarii typu blackout z wykorzystaniem wsparcia operatora z kraju sąsiedniego - poinformowały w czwartek PSE.

Jak podały PSE, test przeprowadzono w strategii Top-Down, polegającej na odbudowie systemu przy wsparciu sąsiedniego operatora systemu przesyłowego. Celem próby była weryfikacja możliwości sprawnego i szybkiego przywrócenia zasilania po awarii katastrofalnej oraz przećwiczenie procedur przez dyspozytorów krajowych i obszarowych dyspozycji mocy. 

W trakcie testu rolę operatora wspierającego pełnił ČEPS. W sieci PSE wydzielono ciąg rozruchowy do jednej z elektrowni systemowych, która została uruchomiona, zsynchronizowana z ciągiem rozruchowym, a następnie ponownie dołączona do systemu synchronicznego Europy kontynentalnej. 

PSE poinformowały, że próba zakończyła się powodzeniem, a wszystkie działania zrealizowano zgodnie z wcześniej przygotowanymi programami i analizami. Wnioski z testu mają zostać wykorzystane przy aktualizacji umów dwustronnych oraz procedur wzajemnego wsparcia na wypadek zagrożenia lub zaniku zasilania. Spółka przypomniała, że współpraca z operatorami systemów przesyłowych państw sąsiednich jest jednym z elementów zapewniania bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych. 

Na potrzeby odbudowy systemu po awarii PSE posiadają m.in. umowy dwustronne określające zasady wzajemnej pomocy. Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16,5 tysięcy kilometrów oraz 112 stacji elektroenergetycznych. Odpowiada także za bilansowanie systemu, czyli równoważenie produkcji z zapotrzebowaniem na energię elektryczną

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