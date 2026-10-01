W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zakończyła się kolejna edycja Energy Days. Było to wydarzenie poświęcone najważniejszym wyzwaniom, inwestycjom i technologiom kształtującym przyszłość sektora energii. Podczas konferencji Tauron poinformował o nowoczesnych projektach w czterech dotychczasowych lokalizacjach elektrowni konwencjonalnych. Chodzi o Jaworzno, Łagiszę, Łaziska Górne i Sierszę.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zakończyła się kolejna edycja Energy Days. Było to wydarzenie poświęcone najważniejszym wyzwaniom, inwestycjom i technologiom kształtującym przyszłość sektora energii. Podczas konferencji Tauron poinformował o nowoczesnych projektach w czterech dotychczasowych lokalizacjach elektrowni konwencjonalnych. Chodzi o Jaworzno, Łagiszę, Łaziska Górne i Sierszę.

W ciągu dwóch dni przedstawiciele sektora energii, przemysłu, administracji i nauki rozmawiali o transformacji energetycznej, bezpieczeństwie dostaw, local contencie, rozwoju infrastruktury oraz inwestycjach w branży.

Jednym z elementów konferencji był Okrągły Stół Taurona. Przedstawiciele energetycznej spółki poinformowali, że w dotychczasowych lokalizacjach elektrowni konwencjonalnych (Jaworzno, Łagisza, Łaziska Górne, Siersza) rozpoczynają lub rozpoczną nowoczene inwestycje. W planach są jednostki gazowe, magazyny energii, OZE, nowoczesne ciepłownictwo, instalacje wodorowe oraz zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Łączny potencjał inwestycji to ok. 3,7 GW nowych mocy i 16,5 mld zł.

Tauron buduje nowoczesny system energetyczny wspierający rozwój gospodarki, samorządów i lokalnych społeczności. Do 2035 roku Grupa przeznaczy 60 mld zł na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej, zwiększając możliwości przyłączania odbiorców, OZE, magazynów energii i nowych inwestycji przemysłowych. Równolegle rozwijane są farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, Elektrownia Szczytowo-Pompowa Rożnów II, infrastruktura ładowania pojazdów, energooszczędne oświetlenie uliczne i sieć światłowodowa.