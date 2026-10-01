Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej planowane jest w 2036 r. - wynika z aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. Druga elektrownia jądrowa w Polsce ma ruszyć ok. 2040 r.

Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej planowane jest w 2036 r. - wynika z aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. Druga elektrownia jądrowa w Polsce ma ruszyć ok. 2040 r.

W środę na swoich stronach internetowych Ministerstwo Energii poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła aktualizację Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), czyli dokumentu określającego dalszy rozwój energetyki jądrowej w Polsce.

Strategiczny cel pozostaje niezmienny

"Strategiczny cel pozostaje niezmienny - budowa dwóch elektrowni jądrowych i nawet 9 GWe nowych mocy, które będą wspierać bezpieczeństwo energetyczne kraju, transformację sektora energii oraz stworzą warunki dla dalszego rozwoju gospodarczego - czytamy w komunikacie Ministerstwa Energii. - "Projekt pierwszej elektrowni jądrowej przeszedł z fazy przygotowań do fazy realizacji. Równolegle prowadzone są prace związane z realizacją drugiej elektrowni jądrowej - czytamy także.

ME wyjaśniło, że aktualizacja PPEJ uwzględnia zmiany, które w ostatnich latach wpłynęły na europejski rynek energii, a więc kryzys energetyczny i agresję Rosji na Ukrainę oraz rosnące zapotrzebowanie przemysłu na "przewidywalną i niskoemisyjną energięť. W komunikacie podkreślono, że elektrownie jądrowe zapewniają "produkcję energii niezależnie od warunków pogodowych, wspierając rozwój OZE oraz stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego."

Aktualizacja zapewnia zwiększenie środków przeznaczonych na zadania związane z wdrożeniem energetyki jądrowej: wsparcie budowy kompetencji w obszarze energetyki jądrowej, wsparcie udziału polskiego przemysłu w Programie PEJ, a także wzmocnienie instytucji dozoru jądrowego, tj. Państwowej Agencji Atomistyki. Wsparcie dla PAA stanowi największą część Programu PEJ w wymiarze finansowym, co jest szczególnie istotne, gdyż przyczyni się do zwiększenia efektywności i sprawność procesu licencjonowania oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jądrowego kraju i ochrony radiologicznej mieszkańców Polski - czytamy w komunikacie.

Budowa trzech reaktorów AP1000

Dodano w nim, że projekt realizowany przez państwową spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe obejmuje budowę trzech reaktorów AP1000 o łącznej mocy około 3,75 GWe. Podano też, że na dokapitalizowanie projektu w latach 2025-2030 przewidziano 60,2 mld zł. Model finansowania zakłada udział kapitału własnego oraz finansowania dłużnego wspieranego przez instytucje krajowe i międzynarodowe.

"Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku planowane jest w 2036 r., a osiągnięcie pełnej mocy elektrowni do 2038 r. - czytamy.

W komunikacie dodano, że równolegle prowadzone są działania dotyczące realizacji drugiej elektrowni jądrowej. W drugiej elektrowni jądrowej - tak jak w pierwszej - ma zostać zastosowana sprawdzona technologia wielkoskalowych reaktorów wodnych generacji III+.

"Preferowanymi lokalizacjami pozostają Bełchatów i Konin - regiony posiadające odpowiednią infrastrukturę energetyczną oraz wieloletnie doświadczenie w produkcji energii elektrycznej. Ostateczny wybór lokalizacji zostanie dokonany przez inwestora po szczegółowych analizach i badaniach terenowych - czytamy.

Resort przypomniał, że "trwa dialog konkurencyjny w sprawie wyboru dostawcy technologii i wykonawcy inwestycjiť, w którym biorą udział Stany Zjednoczone, Francja i Kanada. Jego celem jest wybór kompleksowej oferty obejmującej zarówno technologię, jak i finansowanie projektu na najlepszych możliwych warunkach.

"Kluczowe kamienie milowe dla drugiej elektrowni: 2027 r. - wybór partnera strategicznego i technologii; około 2032 r. - planowane rozpoczęcie budowy; około 2040 r. - uruchomienie pierwszego bloku energetycznego - podano w komunikacie.

Oceniono, że budowa dwóch elektrowni jądrowych to jeden z największych programów przemysłowych i technologicznych realizowanych w Polsce od dekad. Skala inwestycji oznacza tysiące kontraktów dla przedsiębiorstw, rozwój nowych kompetencji, transfer zaawansowanych technologii oraz tworzenie wysoko kwalifikowanych miejsc pracy.

"Jednym z priorytetów pozostaje budowa silnego krajowego łańcucha dostaw, który pozwoli polskim firmom uczestniczyć zarówno w realizacji krajowych projektów jądrowych, jak i w inwestycjach prowadzonych na rynkach zagranicznychť - czytamy w komunikacie.