Z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego najlepsze lokalizacje dla magazynów energii to te blisko źródeł odnawialnych i blisko dużych miast - wskazał w środę wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Konrad Purchała.

Z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego najlepsze lokalizacje dla magazynów energii to te blisko źródeł odnawialnych i blisko dużych miast - wskazał w środę wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Konrad Purchała.

- Z punktu widzenia sieciowego takich konkretnych lokalizacji, gdzie by nam bardzo zależało na magazynach, nie ma zbyt wiele - powiedział Purchała podczas panelu na konferencji Energy Days w Katowicach.

Zaznaczył jednak, że są dwa ale do tego ogólnego stwierdzenia. Pierwsze z nich dotyczy lokowania magazynów możliwie blisko odnawialnych źródeł energii, szczególnie na północy kraju, gdzie są lądowe farmy wiatrowe i powstają farmy morskie.

- To oznacza, że energii nie trzeba przesyłać do magazynu przez całą Polskę, a potem przez całą Polskę z powrotem, tylko można ograniczyć straty przesyłowe - wyjaśnił wiceprezes PSE. Drugi preferowany typ lokalizacji to aglomeracje miejskie. - Szczególnie w upalne wieczory może być tak, że w coraz bogatszym mieście, coraz bardziej naszpikowanym klimatyzacją, będzie mocno wzrastać zapotrzebowanie i nie tak łatwo będzie dosłać wystarczające ilości energii spoza tego miasta - wskazał Purchała.

Dodał, że wzrost zapotrzebowania na energię w miastach będzie wynikać też z trendu elektryfikacji transportu i ciepłownictwa. Purchała przypomniał też, że PSE ma zawarte kontrakty na rynku mocy dla magazynów energii o łącznie 11 GW mocy, które mają zostać wybudowane do 2030 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16,5 tysięcy kilometrów oraz 112 stacji elektroenergetycznych. Odpowiada także za bilansowanie systemu, czyli równoważenie produkcji z zapotrzebowaniem na energię elektryczną.