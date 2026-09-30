PGE Polska Grupa Energetyczna uruchamia "Projekt MOC", w ramach którego chce pozyskiwać z rynku projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, magazynów energii oraz infrastruktury sieciowej - podała spółka w środowym komunikacie. Grupa zaprasza do współpracy m.in. deweloperów, inwestorów, fundusze i właścicieli projektów na każdym etapie rozwoju.

PGE Polska Grupa Energetyczna uruchamia "Projekt MOC", w ramach którego chce pozyskiwać z rynku projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, magazynów energii oraz infrastruktury sieciowej - podała spółka w środowym komunikacie. Grupa zaprasza do współpracy m.in. deweloperów, inwestorów, fundusze i właścicieli projektów na każdym etapie rozwoju.

PGE jest zainteresowana zarówno projektami we wczesnej fazie, jak i instalacjami znajdującymi się już w budowie lub działającymi na rynku. W szczególności poszukiwane są projekty, które nie są jeszcze oferowane w ramach zorganizowanych procesów sprzedażowych.

Grupa wskazała, że może nabyć 100 proc. udziałów w spółce projektowej, wejść w projekt jako udziałowiec mniejszościowy, utworzyć wspólne przedsięwzięcie z dotychczasowym deweloperem lub zlecić mu dalszy rozwój projektu na podstawie umowy deweloperskiej. Analizowane będą także możliwości nabycia praw do mocy przyłączeniowej oraz infrastruktury sieciowej.

Projekt MOC

"Projekt MOC" ma być elementem działań PGE związanych z rozwojem OZE, magazynowania energii i rozbudową infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania nowoczesnego systemu elektroenergetycznego. Jak podano, współpraca z uczestnikami rynku ma pozwolić Grupie skuteczniej identyfikować, pozyskiwać i rozwijać projekty wspierające transformację energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Minimalna moc projektów, którymi jest zainteresowana PGE, to 20 MW dla lądowych farm wiatrowych, 20 MW dla instalacji fotowoltaicznych oraz 50 MW dla bateryjnych magazynów energii (BESS). W przypadku projektów na wczesnym etapie Grupa wymienia m.in. przedsięwzięcia z zabezpieczonym tytułem do gruntu, będące w trakcie procedur planistycznych lub środowiskowych, w tym z warunkami przyłączenia w trakcie uzyskiwania. PGE jest również zainteresowana projektami zaawansowanymi, m.in. z wydanymi warunkami przyłączenia lub umową o przyłączenie, decyzją środowiskową i pozwoleniem na budowę.

Kolejną grupę stanowią projekty w budowie oraz instalacje pracujące. Priorytetowo będą traktowane projekty umożliwiające efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury przyłączeniowej, w szczególności wykorzystujące model współdzielenia przyłącza (cable pooling).

PGE będzie również analizować możliwości przejęcia praw do mocy przyłączeniowej oraz infrastruktury sieciowej umożliwiającej integrację nowych źródeł odnawialnych z krajowym systemem elektroenergetycznym. Wśród możliwych modeli transakcji PGE wymienia nabycie 100 proc. udziałów w spółkach projektowych, wejście kapitałowe i utworzenie joint venture z deweloperem, a także umowy o świadczenie usług deweloperskich, w ramach których partner rozwija projekt na rzecz Grupy. Możliwe mają być również struktury opcyjne i warunkowe, uzależnione od osiągania kolejnych kamieni milowych, oraz nabycie praw do mocy przyłączeniowej i infrastruktury sieciowej.