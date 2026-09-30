Rachunki za prąd spadną. Wystarczy jedna zmiana

W większości gospodarstw domowych, sposób korzystania z prądu zmienia się wraz z pojawieniem się nowych urządzeń, zmianą trybu pracy czy montażem klimatyzacji. To z kolei powoduje, że taryfa wybrana wiele lat temu, może już nie być dostosowana do naszego stylu życia. Jak wskazują operatorzy, sama zmiana taryfy może znacznie obniżyć rachunki.

W większości gospodarstw domowych, sposób korzystania z prądu zmienia się wraz z pojawieniem się nowych urządzeń, zmianą trybu pracy czy montażem klimatyzacji. To z kolei powoduje, że taryfa wybrana wiele lat temu, może już nie być dostosowana do naszego stylu życia. Jak wskazują operatorzy, sama zmiana taryfy może znacznie obniżyć rachunki.

Aby pomóc w wyborze idealnego rozwiązania, TAURON Dystrybucja oferuje narzędzie, które ma pomóc klientom płacić mniej za prąd. To doradca energetyczny w aplikacji eLicznik, który analizuje nasz profil zużycia energii i podpowiada najbardziej optymalne rozwiązanie.

Nie ma jednej idealnej taryfy dla wszystkich, a wybór zależy od indywidualnego profilu zużycia. Dotychczas wybór taryfy był dla wielu klientów kwestią przyzwyczajenia. Większość gospodarstw domowych korzysta z G11 ze stałą stawką przez całą dobę, choć nie zawsze jest to najtańsze rozwiązanie. Teraz każdy użytkownik licznika zdalnego odczytu może to sprawdzić.

Doradca pomoże wybrać najlepszą taryfę

Nowa funkcjonalność w aplikacji eLicznik – Doradca energetyczny – analizuje rzeczywisty profil zużycia konkretnego użytkownika i przelicza je na złotówki. Korzysta z rzeczywistych danych danych pomiarowych z licznika zdalnego odczytu danego klienta i na tej podstawie porównuje dostępne grupy taryfowe.

Jak tłumaczy Marcin Marzyński, wiceprezes TAURON Dystrybucji ds. klienta, narzędzie pokazuje, ile faktycznie klient zapłaciłby w poszczególnych taryfach.

– Doradca energetyczny to narzędzie, które pozwala klientom realnie „policzyć prąd”. Pokazuje, jak korzystają z energii i jakie mają możliwości oszczędzania. Widzimy, że wielu klientów korzysta z G11 z przyzwyczajenia, choć nie zawsze jest to najtańsze rozwiązanie – podkreśla Marzyński.

Aplikacja pozwala nie tylko porównać koszty w różnych grupach taryfowych, ale także zasymulować przesunięcie części zużycia na tańsze godziny, np. na noc, i natychmiast zobaczyć efekt finansowy. Użytkownik widzi, kiedy zużywa najwięcej prądu, porównuje okresy, ustawia alerty przy wzroście zużycia i lepiej planuje domowe wydatki.

To centrum zarządzania energią dostępne w telefonie. Warunek to posiadanie licznika zdalnego odczytu.

TAURON Dystrybucja oferuje aż siedem grup taryfowych, w tym np. G13s. Jej ideą jest elastyczność i stabilizacja systemu elektroenergetycznego. Oferuje najniższe stawki wtedy, gdy jest największa produkcja z OZE, głównie z fotowoltaiki.

Aby wybrać najlepszą opcję, TAURON Dystrybucja zachęca do skorzystania z porównywarki taryf dystrybucyjnych na stronie spółki oraz z Doradcy energetycznego w aplikacji eLicznik.

Istnieją dwa komplementarne nerzędzia: taniej.tauron-dystrybucja.pl do poznania i porównania taryf dystrybucyjnych (dla wszystkich) oraz Doradca energetyczny w eLiczniku (dla posiadaczy liczników zdalnego odczytu) do analizy własnych danych.

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Masz już licznik zdalnego odczytu? Skorzystaj z aplikacji e Licznik i zyskaj pełną kontrolę nad energią:

dokładnie widzisz, kiedy zużywasz najwięcej prądu,

porównujesz zużycie w różnych okresach,

lepiej planujesz domowe wydatki,

możesz ustawić alerty, które poinformują Cię, gdy zużycie zacznie rosnąć szybciej, niż planowałaś/eś,

a teraz także możesz wybrać taryfę najlepszą dla Ciebie i płacić mniej za prąd.



