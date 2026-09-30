Od 1 września 2026 roku TAURON Dystrybucja wprowadziła obowiązkową zmianę dla właścicieli mikroinstalacji. Wszyscy prosumenci przyłączeni do sieci operatora będą od teraz rozliczani w cyklu miesięcznym. Co to oznacza w praktyce i czy wymaga jakichkolwiek działań z Twojej strony? Wyjaśniamy.

Od 1 września 2026 roku TAURON Dystrybucja wprowadziła obowiązkową zmianę dla właścicieli mikroinstalacji. Wszyscy prosumenci przyłączeni do sieci operatora będą od teraz rozliczani w cyklu miesięcznym. Co to oznacza w praktyce i czy wymaga jakichkolwiek działań z Twojej strony? Wyjaśniamy.

Zmiana dotyczy wyłącznie częstotliwości wystawiania faktur –dotychczasowe cykle 2-, 6- i 12-miesięczne przestają obowiązywać. Co istotne, sam system rozliczeń (net-billing oraz net-metering) pozostaje bez zmian.

Kogo dotyczy nowa zasada?

Przejście na cykl miesięczny obejmuje prosumentów przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucji, którzy do tej pory korzystali z okresów rozliczeniowych dłuższych niż jeden miesiąc.

Nie musisz szukać dokumentów – jeśli zmiana Cię dotyczy, TD wysłała już oficjalne pismo (e-mailem, przez blockchain lub listownie). Swój dotychczasowy okres rozliczeniowy możesz też łatwo zweryfikować na fakturze w jej lewej górnej sekcji (układ rachunku wyjaśniono na https://www.tauron-dystrybucja.pl/prosta-faktura).

Jak wygląda przejście na nowy system?

Jeśli Twój okres rozliczeniowy kończył się 31 sierpnia 2026 r.: przejście na cykl miesięczny nastąpiło naturalnie od 1 września.

przejście na cykl miesięczny nastąpiło naturalnie od 1 września. Jeśli Twój cykl wykracza poza tę datę: TAURON Dystrybucja zamknie go rozliczeniem na dzień 31 sierpnia 2026 r., po czym automatycznie przestawi konto na cykl miesięczny.

Co z opłatą abonamentową i Twoją energią?

Koszty abonamentu: W nowym cyklu zmianie ulega wykazywana stawka opłaty abonamentowej (np. dla grup C1x, G1x, O1x wyniesie ona 5,61 zł brutto miesięcznie). Nie jest to podwyżka, a jedynie urealnienie kwoty rozkładanej dotąd na dłuższy okres. Podwyższona stawka jest jednorazowa i zostanie doliczona tylko w rozliczeniu za wrzesień.

W nowym cyklu zmianie ulega wykazywana stawka opłaty abonamentowej (np. dla grup C1x, G1x, O1x wyniesie ona 5,61 zł brutto miesięcznie). Nie jest to podwyżka, a jedynie urealnienie kwoty rozkładanej dotąd na dłuższy okres. Podwyższona stawka jest jednorazowa i zostanie doliczona tylko w rozliczeniu za wrzesień. Prosumenci w net-meteringu: Zasada 12 miesięcy na odbiór nadwyżki energii pozostaje bez zmian.

Zasada 12 miesięcy na odbiór nadwyżki energii pozostaje bez zmian. Prosumenci w net-billingu: Wycena energii nadal odbywa się na podstawie stawek PSE i trafia do depozytu prosumenckiego. Miesięczna faktura da Ci jednak pełniejszy i częstszy wgląd w bieżący stan środków.

Dzięki zmianie zyskujesz większą kontrolę nad domowym budżetem, rozliczenia oparte na rzeczywistym zużyciu zamiast prognoz oraz łatwiejsze zarządzanie depozytem.

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