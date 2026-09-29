Energetyka

Wojnarowski: W dobie obecnych zagrożeń inwestycje w każde źródło energii stanowią polską rację stanu

Cyberbezpieczeństwo jest nierozerwalnym elementem każdego źródła energii w Polsce, a energetyka stanowi system operacyjny państwa - powiedział wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Wskazał też na konieczność rozwoju OZE i atomu oraz inwestycji w sieci elektroenergetyczne.

Pap

29 września 2026, 13:27
źródło: Polska Agencja Prasowa

Wiceminister energii Konrad Wojnarowski

Cyberbezpieczeństwo jest nierozerwalnym elementem każdego źródła energii w Polsce, a energetyka stanowi system operacyjny państwa - powiedział wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Wskazał też na konieczność rozwoju OZE i atomu oraz inwestycji w sieci elektroenergetyczne.

Wiceminister energii był jednym z uczestników, trwającej od poniedziałku, konferencji Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju w Rzeszowie. 

Jak zaznaczył Wojnarowski, w dobie obecnych zagrożeń energetycznych i militarnych inwestycje w każde źródło energii stanowią polską rację stanu. Wskazał przy tym na konieczność rozwijania energii jądrowej oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), przy jednoczesnym utrzymaniu tradycyjnych mocy dyspozycyjnych oraz wykorzystaniu gazu jako paliwa przejściowego. 

- Czy to z perspektywy przemysłu, czy energetyki, czy ciepłownictwa, każde źródło energii jest ważne. Ażeby to źródło energii mogło pracować, inwestycje w cyberbezpieczeństwo są niezbędne, zarówno jeśli chodzi o właściwe funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, jak i zapobieganie dezinformacji - powiedział Wojnarowski. 

Do 2040 roku 200 mld zł na sieci elektroenergetyczne. 

Dodał, że dezinformacja i działania obcych służb, w tym zagrożenia płynące z Rosji, wymagają równego stawiania na bezpieczeństwo energetyczne, militarne oraz cyfryzację. Omawiając kwestie finansowania transformacji energetycznej, wiceminister poinformował, że do 2040 roku planowane jest przeznaczenie 200 mld zł na same sieci elektroenergetyczne. 

Pozyskane środki będą mieć charakter zarówno zwrotny, jak i bezzwrotny, w tym ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Wsparcie ma objąć również magazyny energii oraz nowe źródła odnawialne. Wojnarowski zwrócił uwagę na konieczność uniezależnienia się od sprowadzanych surowców kopalnych w dobie niestabilności politycznej i gospodarczej na świecie. 

- Bezpieczeństwo energetyczne to uniezależnienie się od obcych surowców i paliw kopalnych, które musimy pozyskiwać często, oglądając się na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Trwająca tam wojna oczywiście powoduje perturbacje, jeśli chodzi o ceny paliw czy energii - zauważył wiceminister. 

Podkreślił również, że kluczem do sukcesu transformacji jest partnerstwo biznesu, administracji państwowej i sektora nauki. 

Pytany o wyzwania związane ze wzrostem cen energii, wynikającymi z unijnego systemu handlu emisjami (ETS), przypomniał, że polska gospodarka wciąż charakteryzuje się wysoką emisyjnością. Poinformował o prowadzonych negocjacjach z Komisją Europejską dotyczących doraźnej pomocy oraz zmian systemowych. 

- Dzisiaj podejmujemy rozmowy z Komisją Europejską, żeby wprowadzić natychmiastowe programy pomocowe dla cen energii w Polsce. Chcemy zmienić system ETS poprzez zwiększenie liczby darmowych uprawnień do emisji oraz instrument investment booster, czyli kolejne miliardy złotych dla polskiego przemysłu, aby zachować konkurencyjność polskiej i europejskiej gospodarki i odciążyć nas, jeśli chodzi o ceny energii - wyjaśnił Wojnarowski. 

Przedstawiciel resortu energii zaznaczył, że specyfika energetyczna Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej różni się od uwarunkowań państw z Południa Europy, takich jak Hiszpania czy Portugalia, co musi zostać uwzględnione w polityce Brukseli.

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