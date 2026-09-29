Energetyka

Motyka: Nie powinno być ryzyka związanego z podwyżkami cen gazu

W tym roku podjęliśmy decyzję, aby dzięki integracji systemu przesyłowego z gazociągiem jamalskim obniżyć ceny przesyłu gazu, więc nie powinno być tu ryzyk związanych z podwyżkami - powiedział we wtorek minister energii Miłosz Motyka.

Pap

29 września 2026, 09:25
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: FB/M.Motyka

Miłosz Motyka, minister energii

fot: FB/M.Motyka

W tym roku podjęliśmy decyzję, aby dzięki integracji systemu przesyłowego z gazociągiem jamalskim obniżyć ceny przesyłu gazu, więc nie powinno być tu ryzyk związanych z podwyżkami - powiedział we wtorek minister energii Miłosz Motyka.

We wtorek minister energii Miłosz Motyka w Radiu Zet odpowiadał na pytania, dotyczące m.in. kształtowania się cen energii elektrycznej i gazu. 

- Jeśli idzie o ceny prądu, to czekamy na wnioski taryfowe, składana przez grupy energetyczne. W zakresie cen gazu to na szczęście nasza gospodarka nie jest tak zależna od gazu. Mamy magazyny zapełnione w 99 proc., to najwyższy poziom w Unii Europejskiej. Oczywiście, jest kwestia pojemności, ale one (magazyny) też są rozbudowane, natomiast w tym roku podjęliśmy decyzje o tym, że dzięki integracji systemu przesyłowego z gazociągiem jamalskim, obniżyć ceny przesyłu, więc myślę, że tutaj nie powinno być ryzyk związanych z podwyżkami - powiedział Motyka. 

Dopytywany, czy może zagwarantować, że tej zimy ceny energii i gazu nie wzrosną, przypomniał, że jest koniec września.

Kontraktacja na przyszły rok jeszcze trwa,

- To, jak będzie wyglądała kontraktacja na przyszły rok, jeszcze trwa, wiec nikt takiej deklaracji nie złoży, ale spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, aby te ryzyka związane z podwyżkami, zmitygować - powiedział minister energii. 

Motyka był pytany także o ceny pelletu. Powiedział, że rząd rozmawia z importerami, aby udrożnić, ułatwić import do Polski. 

- Ten import, który do tej pory był realizowany ze wschodu, całkowicie zamarł, w związku z tym należało szukać nowych rynków. I tutaj widać, że to przynosi skutki - powiedział minister. 

- Po drugie moim zdaniem należy zwiększyć podaż na rynku, naszym - jeśli chodzi o rynek drewna. I to jest zadanie dla Lasów Państwowych - powiedział Motyka.

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