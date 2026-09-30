Miłosz Motyka: Energetyka? Nie ma się czego wstydzić

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konferencja Energy Days. – Europa powinna wyznaczać trendy na świecie, stawiać w przemyśle na własne technologie, aby nie uzależnić się od tych z obcych krajów – powiedział minister energii Miłosz Motyka.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konferencja Energy Days. – Europa powinna wyznaczać trendy na świecie, stawiać w przemyśle na własne technologie, aby nie uzależnić się od tych z obcych krajów – powiedział minister energii Miłosz Motyka.

Szef resortu energii Miłosz Motyka wystapił podczas otwarcia konferencji Energy Days. – Europa zmienia podejście do ETS i energetyki. Wraca do atomu, stawia na elektryfikację – podkreślał minister energii.

Dodał, że dzięki silnemu głosowi z Polski, w Unii Europejskiej nastąpił zwrot w kierunku odbudowy niezależności strategicznych sektorów.

- Europa nie może się uzależnić od innych gospodarek - przypomniał. - Wyzwań jest wiele. Punktem wyjścia jest bezpieczeństwo, czyli suwerenność. Trzeba postawić na naukę, wiedzę i ekonomię. Albo więcej energii wyprodukujemy tutaj albo będziemy narażeni na ataki, kryzysy geopolityczne. Jeszcze jesteśmy uzależnieni od dostaw, ale rozwijamy nasze moce jądrowe, rozwijamy atom, magazyny energii – wyliczał.

Minister Motyka jako element stabilizujący system energetyczny w Polsce wskazał magazyny energii, które do 2030 r. mają gromadzić 6 GW. Wskazał także na ogromne środki inwestowane w rozwój sieci energetycznej. Do 2035 r. rząd planuje zainwestować w to 180 mld zł.

- To wszystko obniży rachunki za prąd. Energetyka? Nie mamy się czego wstydzić. Mamy być także tymi, którzy budują własny przemysł i stawiają na polskie firmy. Przykładem mogą być inwestycje w energetykę wiatrową na lądzie, gdzie ok. 60 proc. opiera się na polskich firmach – zakończył.

30 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęła się kolejna edycja Energy Days – wydarzenie poświęcone najważniejszym wyzwaniom, inwestycjom i technologiom kształtującym przyszłość sektora energii. W ciągu dwóch dni przedstawiciele sektora energii, przemysłu, administracji i nauki będą rozmawiać o transformacji energetycznej, bezpieczeństwie dostaw, local contencie, rozwoju infrastruktury oraz inwestycjach w branży.