Kontrolowana przez Michała Sołowowa spółka SGE, która chce zbudować w Polsce elektrownie atomowe wykorzystujące małe reaktory modułowe (SMR), zyskała nowych inwestorów - poinformował w środę biznesmen podczas konferencji. Grupę inwestorów tworzą polscy przedsiębiorcy, m.in. Rafał Brzoska - założyciel i prezes InPost, Dariusz Gałęzewski i Dominik Doliński - założyciele i współwłaściciele marki Oshee, Mati Staniszewski i Piotr Dąbkowski - założyciele ElevenLabs czy Michał Brański - współwłaściciel Wirtualnej Polski.

Kontrolowana przez Michała Sołowowa spółka SGE, która chce zbudować w Polsce elektrownie atomowe wykorzystujące małe reaktory modułowe (SMR), zyskała nowych inwestorów - poinformował w środę biznesmen podczas konferencji. Grupę inwestorów tworzą polscy przedsiębiorcy, m.in. Rafał Brzoska - założyciel i prezes InPost, Dariusz Gałęzewski i Dominik Doliński - założyciele i współwłaściciele marki Oshee, Mati Staniszewski i Piotr Dąbkowski - założyciele ElevenLabs czy Michał Brański - współwłaściciel Wirtualnej Polski.

Według informacji przekazanych przez Sołowowa nowi inwestorzy zdecydowali się zainwestować łącznie 500 mln złotych.

To trudny projekt

- Podjęliście ryzyko wsparcia trudnego projektu i włożenia w niego pieniędzy. Mam nadzieję, że zbudujemy czystą, dobrze wycenioną energię, a wszyscy, którzy będą w tym projekcie zarobią odpowiednie pieniądze - zwrócił się do inwestorów Sołowow podczas konferencji.

Biznesmen poinformował, że projekt firmy Synthos Green Energy (SGE) jest na etapie pozyskiwania kapitału.

- Udało nam się do tej chwili zebrać około 400 mln euro. Większość tych pieniędzy pochodzi od strategicznych inwestorów. Jedyny, którego mogę ujawnić to GE Vernova, która wkłada w tej rundzie 100 mln euro. Potrzeby są ogromne, to jest projekt rzędu 200 mld dolarów - powiedział Sołowow.

Zwrócił również uwagę, że projekt SGE nie zwiększy zadłużenia państwa, ponieważ nie przewiduje inwestycji rządowych.

- To, że proponujemy sfinansowanie energetyki nuklearnej przez prywatnych inwestorów, tworzy ogromną przewagę i daje ogromną szansę. Dodatkowo nasz model obniża wydatki państwa w obszarze sieci - zaznaczył Sołowow.

Jak zauważył, reaktory SMR stanowią rozproszone źródła energii, dzięki czemu zwiększają bezpieczeństwo państwa w warunkach konfliktu. Projekt SGE zakłada możliwość budowy do 26 reaktorów BWRX-300 w sześciu lokalizacjach w Polsce.

Wśród przewidzianych lokalizacji są Włocławek, Stawy Monowskie i Stalowa Wola

Partnerami technologicznymi SGE są: GE Vernova, Hitachi i Samsung C&T. Celem współpracy jest budowa standaryzowanej grupy reaktorów według jednej technologii, z wykorzystaniem wspólnego łańcucha dostaw i powtarzalnego modelu realizacji.

SGE rozwija projekty w kilku krajach europejskich. W Polsce projekt jest realizowany we współpracy z Orlenem - prace trwają w trzech lokalizacjach, a uruchomienie pierwszego bloku planowane jest na rok 2032.

Synthos Green Energy to należąca do Michała Sołowowa spółka z siedzibą w Warszawie, zajmująca się rozwojem małych reaktorów modułowych, założona w 2019 roku. Firma jest współinwestorem technologii SMR opartych na reaktorze BWRX-300, opracowanym przez GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. BWRX-300 należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe, jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych.