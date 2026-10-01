Energetyka

Polscy przedsiębiorcy zainwestują 0,5 mld zł w projekt Michała Sołowowa budowy reaktorów SMR

Kontrolowana przez Michała Sołowowa spółka SGE, która chce zbudować w Polsce elektrownie atomowe wykorzystujące małe reaktory modułowe (SMR), zyskała nowych inwestorów - poinformował w środę biznesmen podczas konferencji. Grupę inwestorów tworzą polscy przedsiębiorcy, m.in. Rafał Brzoska - założyciel i prezes InPost, Dariusz Gałęzewski i Dominik Doliński - założyciele i współwłaściciele marki Oshee, Mati Staniszewski i Piotr Dąbkowski - założyciele ElevenLabs czy Michał Brański - współwłaściciel Wirtualnej Polski.

Pap

1 października 2026, 09:58
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

To trudny projekt

fot: Krystian Krawczyk

Kontrolowana przez Michała Sołowowa spółka SGE, która chce zbudować w Polsce elektrownie atomowe wykorzystujące małe reaktory modułowe (SMR), zyskała nowych inwestorów - poinformował w środę biznesmen podczas konferencji. Grupę inwestorów tworzą polscy przedsiębiorcy, m.in. Rafał Brzoska - założyciel i prezes InPost, Dariusz Gałęzewski i Dominik Doliński - założyciele i współwłaściciele marki Oshee, Mati Staniszewski i Piotr Dąbkowski - założyciele ElevenLabs czy Michał Brański - współwłaściciel Wirtualnej Polski.

Według informacji przekazanych przez Sołowowa nowi inwestorzy zdecydowali się zainwestować łącznie 500 mln złotych. 

To trudny projekt

- Podjęliście ryzyko wsparcia trudnego projektu i włożenia w niego pieniędzy. Mam nadzieję, że zbudujemy czystą, dobrze wycenioną energię, a wszyscy, którzy będą w tym projekcie zarobią odpowiednie pieniądze - zwrócił się do inwestorów Sołowow podczas konferencji. 

Biznesmen poinformował, że projekt firmy Synthos Green Energy (SGE) jest na etapie pozyskiwania kapitału. 

- Udało nam się do tej chwili zebrać około 400 mln euro. Większość tych pieniędzy pochodzi od strategicznych inwestorów. Jedyny, którego mogę ujawnić to GE Vernova, która wkłada w tej rundzie 100 mln euro. Potrzeby są ogromne, to jest projekt rzędu 200 mld dolarów - powiedział Sołowow. 

Zwrócił również uwagę, że projekt SGE nie zwiększy zadłużenia państwa, ponieważ nie przewiduje inwestycji rządowych. 

- To, że proponujemy sfinansowanie energetyki nuklearnej przez prywatnych inwestorów, tworzy ogromną przewagę i daje ogromną szansę. Dodatkowo nasz model obniża wydatki państwa w obszarze sieci - zaznaczył Sołowow. 

Jak zauważył, reaktory SMR stanowią rozproszone źródła energii, dzięki czemu zwiększają bezpieczeństwo państwa w warunkach konfliktu. Projekt SGE zakłada możliwość budowy do 26 reaktorów BWRX-300 w sześciu lokalizacjach w Polsce. 

Wśród przewidzianych lokalizacji są Włocławek, Stawy Monowskie i Stalowa Wola

 Partnerami technologicznymi SGE są: GE Vernova, Hitachi i Samsung C&T. Celem współpracy jest budowa standaryzowanej grupy reaktorów według jednej technologii, z wykorzystaniem wspólnego łańcucha dostaw i powtarzalnego modelu realizacji. 

SGE rozwija projekty w kilku krajach europejskich. W Polsce projekt jest realizowany we współpracy z Orlenem - prace trwają w trzech lokalizacjach, a uruchomienie pierwszego bloku planowane jest na rok 2032. 

Synthos Green Energy to należąca do Michała Sołowowa spółka z siedzibą w Warszawie, zajmująca się rozwojem małych reaktorów modułowych, założona w 2019 roku. Firma jest współinwestorem technologii SMR opartych na reaktorze BWRX-300, opracowanym przez GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. BWRX-300 należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe, jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. 

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