Energetyka

Wrochna: Wkrótce mapa drogowa dla SMR, a polityka energetyczna - w 2027 r. Co z górnictwem?

Ministerstwo Energii przedstawi w ciągu kilkudziesięciu dni mapę drogową dla modułowych reaktorów jądrowych, a nową politykę energetyczną - w przyszłym roku - poinformował  wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

Pap

1 października 2026, 11:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wojciech Wrochna, wiceminister energii

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Ministerstwo Energii przedstawi w ciągu kilkudziesięciu dni mapę drogową dla modułowych reaktorów jądrowych, a nową politykę energetyczną - w przyszłym roku - poinformował  wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła aktualizację Programu polskiej energetyki jądrowej. Przewiduje on rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej w 2036 r., a drugiej - ok. 2040 roku. Ministerstwo Energii zapowiadało, że kolejnym dokumentem z zakresu energetyki jądrowej będzie mapa drogowa dotycząca rozwoju modułowych rektorów jądrowych (SMR). 

- Potwierdzam, że kolejnym krokiem po przyjęciu PPEJ jest opublikowanie mapy drogowej dla SMR-ów. I powinno to nastąpić w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu dni - powiedział  Wrochna w kuluarach konferencji Energy Days w Katowicach. 

Odniósł się także do planowanej aktualizacji Polityki energetycznej Polski

- Politykę energetyczną chcemy przyjąć w przyszłym roku - zapowiedział wiceminister. W trakcie panelu Wrochna przekazał, że dokument do konsultacji powinien zostać opublikowany na początku przyszłego roku. 

- Chcemy, żeby to był dokument bardziej strategiczny i programowy, a nie tak jak KPEiK (Krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu), skupiający się na przeliczaniu wszystkiego wszędzie. Dzisiejsza dynamika procesów gospodarczych, energetycznych (...) powoduje, że każdy dokument, który jest zbyt szczegółowy, staje się nieaktualny często w dniu jego przyjęcia - wskazał  wiceminister. 

Jak mówił, ministerstwo chce w polityce energetycznej bazować przede wszystkim na tym, jakie moce energetyczne są w budowie lub przygotowywane do budowy. Np. w przypadku morskich farm wiatrowych w założeniach zostaną wzięte pod uwagę te, które już uzyskały wsparcie w ramach przeprowadzonych aukcji. 

- Wszystkie inne zostały wyłączone z tego i będziemy patrzeć, czy jest sens to budować - zwrócił uwagę Wrochna. 

Jego zdaniem negocjacje z Komisją Europejską dotyczące przedłużenia jakiejś formy publicznego wsparcia dla elektrowni węglowych w niewielkim stopniu wpłyną na politykę energetyczną. Jak wyjaśnił wiceminister, takie wsparcie będzie miało charakter krótkoterminowy. 

- Polityka energetyczna Polski oczywiście też będzie determinować lata 2030-2034, ale bardziej z perspektywy strategii długoterminowej, czyli co się będzie działo po 2035 r. i dalej. I tutaj na pewno kluczowym elementem będzie z jednej strony budowa nowych mocy o charakterze systemowym, a z drugiej strony tempo odchodzenia od węgla. To będą kluczowe determinanty - podkreślił Wrochna. 

Rozwojem małych reaktorów modułowych zajmuje się należąca do Michała Sołowowa firma Synthos Green Energy (SGE). W Polsce projekt jest realizowany we współpracy z Orlenem, w ramach spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy (OSGE); zakłada możliwość budowy do 26 reaktorów BWRX-300 w sześciu lokalizacjach - to m.in. Włocławek, Stawy Monowskie i Stalowa Wola. 

Prace trwają w trzech lokalizacjach, a uruchomienie pierwszego bloku planowane jest na rok 2032. SGE jest współinwestorem technologii SMR opartych na reaktorze BWRX-300, opracowanym przez GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. BWRX-300 należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe, jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Projekt Synthos Green Energy jest na etapie pozyskiwania kapitału. W środę Sołowow przekazał, że spółka zyskała nowych inwestorów, którzy zdecydowali się zainwestować łącznie 500 mln zł.  

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