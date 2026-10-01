Ministerstwo Energii przedstawi w ciągu kilkudziesięciu dni mapę drogową dla modułowych reaktorów jądrowych, a nową politykę energetyczną - w przyszłym roku - poinformował wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

Ministerstwo Energii przedstawi w ciągu kilkudziesięciu dni mapę drogową dla modułowych reaktorów jądrowych, a nową politykę energetyczną - w przyszłym roku - poinformował wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła aktualizację Programu polskiej energetyki jądrowej. Przewiduje on rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej w 2036 r., a drugiej - ok. 2040 roku. Ministerstwo Energii zapowiadało, że kolejnym dokumentem z zakresu energetyki jądrowej będzie mapa drogowa dotycząca rozwoju modułowych rektorów jądrowych (SMR).

- Potwierdzam, że kolejnym krokiem po przyjęciu PPEJ jest opublikowanie mapy drogowej dla SMR-ów. I powinno to nastąpić w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu dni - powiedział Wrochna w kuluarach konferencji Energy Days w Katowicach.

Odniósł się także do planowanej aktualizacji Polityki energetycznej Polski

- Politykę energetyczną chcemy przyjąć w przyszłym roku - zapowiedział wiceminister. W trakcie panelu Wrochna przekazał, że dokument do konsultacji powinien zostać opublikowany na początku przyszłego roku.

- Chcemy, żeby to był dokument bardziej strategiczny i programowy, a nie tak jak KPEiK (Krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu), skupiający się na przeliczaniu wszystkiego wszędzie. Dzisiejsza dynamika procesów gospodarczych, energetycznych (...) powoduje, że każdy dokument, który jest zbyt szczegółowy, staje się nieaktualny często w dniu jego przyjęcia - wskazał wiceminister.

Jak mówił, ministerstwo chce w polityce energetycznej bazować przede wszystkim na tym, jakie moce energetyczne są w budowie lub przygotowywane do budowy. Np. w przypadku morskich farm wiatrowych w założeniach zostaną wzięte pod uwagę te, które już uzyskały wsparcie w ramach przeprowadzonych aukcji.

- Wszystkie inne zostały wyłączone z tego i będziemy patrzeć, czy jest sens to budować - zwrócił uwagę Wrochna.

Jego zdaniem negocjacje z Komisją Europejską dotyczące przedłużenia jakiejś formy publicznego wsparcia dla elektrowni węglowych w niewielkim stopniu wpłyną na politykę energetyczną. Jak wyjaśnił wiceminister, takie wsparcie będzie miało charakter krótkoterminowy.

- Polityka energetyczna Polski oczywiście też będzie determinować lata 2030-2034, ale bardziej z perspektywy strategii długoterminowej, czyli co się będzie działo po 2035 r. i dalej. I tutaj na pewno kluczowym elementem będzie z jednej strony budowa nowych mocy o charakterze systemowym, a z drugiej strony tempo odchodzenia od węgla. To będą kluczowe determinanty - podkreślił Wrochna.

Rozwojem małych reaktorów modułowych zajmuje się należąca do Michała Sołowowa firma Synthos Green Energy (SGE). W Polsce projekt jest realizowany we współpracy z Orlenem, w ramach spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy (OSGE); zakłada możliwość budowy do 26 reaktorów BWRX-300 w sześciu lokalizacjach - to m.in. Włocławek, Stawy Monowskie i Stalowa Wola.

Prace trwają w trzech lokalizacjach, a uruchomienie pierwszego bloku planowane jest na rok 2032. SGE jest współinwestorem technologii SMR opartych na reaktorze BWRX-300, opracowanym przez GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. BWRX-300 należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe, jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Projekt Synthos Green Energy jest na etapie pozyskiwania kapitału. W środę Sołowow przekazał, że spółka zyskała nowych inwestorów, którzy zdecydowali się zainwestować łącznie 500 mln zł.