Energetyka

Będą nowe przepisy ułatwiające dostęp do rynku wodoru

Ministerstwo Energii przygotowuje nowy pakiet przepisów upraszczających dostęp do rynku wodoru - poinformował w czwartek wiceminister energii Piotr Masłowski. Podczas debaty na konferencji Energy Days w Katowicach Masłowski przyznał, że barier legislacyjnych na rynku wodoru "na chwilę obecną jest bardzo wiele".

Pap

1 października 2026, 15:18
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Orlen

Rozwój infrastruktury wodorowej to z pewnością inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne.

fot: Orlen

Ministerstwo Energii przygotowuje nowy pakiet przepisów upraszczających dostęp do rynku wodoru - poinformował w czwartek wiceminister energii Piotr Masłowski. Podczas debaty na konferencji Energy Days w Katowicach Masłowski przyznał, że barier legislacyjnych na rynku wodoru "na chwilę obecną jest bardzo wiele".

- W największym skrócie mogę powiedzieć tyle, że my nad tą "debarieryzacją" pracujemy i pierwszy etap pakietu gazowo-wodorowego został uchwalony w listopadzie 2024 r. A drugi jest na etapie takim, że myślę, że gdzieś na przełomie roku powinien ujrzeć światło dzienne - powiedział Masłowski. 

Przyjęte w 2024 r. przepisy znalazły się w nowelizacji Prawa energetycznego i innych ustaw. Dotyczyły m.in. wprowadzenia siatki pojęć koniecznych do rozwoju i funkcjonowania rynku wodoru w Polsce, ustalania zasad certyfikacji i wyznaczania operatorów wodorowych. Uregulowano wówczas też zasady koncesjonowania działalności związanej z magazynowaniem wodoru i zasady funkcjonowania systemów wodorowych. 

Cztery główne obszary

Wiceszef ME wskazał, że przygotowywane w resorcie przepisy będą dotyczyły m.in. dostępu do infrastruktury, uporządkowania kwestii lokalnych sieci wodorowych, zasad dostępu do sieci i przekształcania gazociągów. 

- To są cztery główne obszary, które chcemy uprościć, a do tego jeszcze jest cały pakiet rzeczy związanych z amoniakiem i ramy prawne dotyczące skraplania wodoru i regazyfikacji amoniaku - dodał wiceminister. 

Uczestniczący w dyskusji poseł Ireneusz Zyska (Rozwój Plus) - w minionej kadencji wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii - przypomniał, że w 2021 r. została przyjęta "Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040". 

- Ona wymaga aktualizacji, ponieważ pisaliśmy ją trochę w ciemno - jeszcze rynek nie był dojrzały, nie mieliśmy tych doświadczeń, które są w tej chwili - powiedział Zyska.

 Przypomniał także propozycję publicznego wsparcia dla wodoru w formie tzw. kontraktów różnicowych - gwarancji wyrównania różnicy między kosztem produkcji a ceną rynkowa. Tę samą kwestię podniósł także Łukasz Beresiński, dyrektor Departamentu Analiz Branżowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

- Powtarzający się głos zarówno ze strony pana ministra Zyski, tak jak i przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczący kontraktów różnicowych sobie zanotowałem jako rzecz do zweryfikowania i do sprawdzenia, co z tym w ciągu najbliższego roku, czyli do najbliższych wyborów, realnie można zrobić. Aukcje wydają się rzeczą banalną, oczywistą, ale się nie dzieją i to też jest jakaś taka rzecz do przedyskutowania, jak ten mechanizm uruchomić - skomentował te postulaty Masłowski.

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