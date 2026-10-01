Będą nowe przepisy ułatwiające dostęp do rynku wodoru

Ministerstwo Energii przygotowuje nowy pakiet przepisów upraszczających dostęp do rynku wodoru - poinformował w czwartek wiceminister energii Piotr Masłowski. Podczas debaty na konferencji Energy Days w Katowicach Masłowski przyznał, że barier legislacyjnych na rynku wodoru "na chwilę obecną jest bardzo wiele".

Ministerstwo Energii przygotowuje nowy pakiet przepisów upraszczających dostęp do rynku wodoru - poinformował w czwartek wiceminister energii Piotr Masłowski. Podczas debaty na konferencji Energy Days w Katowicach Masłowski przyznał, że barier legislacyjnych na rynku wodoru "na chwilę obecną jest bardzo wiele".

- W największym skrócie mogę powiedzieć tyle, że my nad tą "debarieryzacją" pracujemy i pierwszy etap pakietu gazowo-wodorowego został uchwalony w listopadzie 2024 r. A drugi jest na etapie takim, że myślę, że gdzieś na przełomie roku powinien ujrzeć światło dzienne - powiedział Masłowski.

Przyjęte w 2024 r. przepisy znalazły się w nowelizacji Prawa energetycznego i innych ustaw. Dotyczyły m.in. wprowadzenia siatki pojęć koniecznych do rozwoju i funkcjonowania rynku wodoru w Polsce, ustalania zasad certyfikacji i wyznaczania operatorów wodorowych. Uregulowano wówczas też zasady koncesjonowania działalności związanej z magazynowaniem wodoru i zasady funkcjonowania systemów wodorowych.

Cztery główne obszary

Wiceszef ME wskazał, że przygotowywane w resorcie przepisy będą dotyczyły m.in. dostępu do infrastruktury, uporządkowania kwestii lokalnych sieci wodorowych, zasad dostępu do sieci i przekształcania gazociągów.

- To są cztery główne obszary, które chcemy uprościć, a do tego jeszcze jest cały pakiet rzeczy związanych z amoniakiem i ramy prawne dotyczące skraplania wodoru i regazyfikacji amoniaku - dodał wiceminister.

Uczestniczący w dyskusji poseł Ireneusz Zyska (Rozwój Plus) - w minionej kadencji wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii - przypomniał, że w 2021 r. została przyjęta "Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040".

- Ona wymaga aktualizacji, ponieważ pisaliśmy ją trochę w ciemno - jeszcze rynek nie był dojrzały, nie mieliśmy tych doświadczeń, które są w tej chwili - powiedział Zyska.

Przypomniał także propozycję publicznego wsparcia dla wodoru w formie tzw. kontraktów różnicowych - gwarancji wyrównania różnicy między kosztem produkcji a ceną rynkowa. Tę samą kwestię podniósł także Łukasz Beresiński, dyrektor Departamentu Analiz Branżowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.