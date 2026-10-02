Tegoroczna edycja ćwiczeń AMPER 2026 odbyła się na terenie skarżyskiego Oddziału Spółki. Symulowany atak na obiekty PGE Dystrybucja i uszkodzenie infrastruktury elektroenergetycznej pozwoliło sprawdzić nie tylko możliwości usuwania przyczyn awarii, ale także współpracę służb odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe i energetyków.

Tegoroczna edycja ćwiczeń AMPER 2026 odbyła się na terenie skarżyskiego Oddziału Spółki. Symulowany atak na obiekty PGE Dystrybucja i uszkodzenie infrastruktury elektroenergetycznej pozwoliło sprawdzić nie tylko możliwości usuwania przyczyn awarii, ale także współpracę służb odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe i energetyków.

Obecnie sytuacja geopolityczna naszego kraju jest niestabilna, a na każdym polu poszukiwane i wdrażane są rozwiązania, które podnoszą bezpieczeństwo nas wszystkich. Podobnie działamy w energetyce – tu również musimy zadbać o maksymalne bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej, a co za tym idzie – ciągłość dostaw energii elektrycznej – powiedziała Beata Kurdelska, Prezeska Zarządu PGE Dystrybucja. – Ćwiczenia reagowania kryzysowego to doskonała okazja do sprawdzenia procedur i kroków, jakie należy podjąć w sytuacji prawdziwego zagrożenia. Tylko sprawna współpraca służb pozwala na podniesienie bezpieczeństwa zarówno osób, jak i infrastruktury krytycznej. Wszystkie działania, jakie podejmuje PGE Dystrybucja, mają na celu dbałość o Odbiorcę, który pokłada w nas zaufanie – dodała Beata Kurdelska.

AMPER 2026 PGE Dystrybucja

Do udziału w ćwiczeniach epizodycznych AMPER 2026 PGE Dystrybucja zaprosiła przedstawicieli m.in. Wojsk Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Program ćwiczeń rozłożono na dwa dni. Pierwszy dzień poświęcono na dyskusję i wymianę doświadczeń związanych z możliwościami działania w sytuacjach kryzysowych po stronie każdej ze służb. Energetycy przybliżyli zebranym problematykę awarii występujących po uszkodzeniu infrastruktury elektroenergetycznej oraz obowiązujące procedury przywracania zasilania. Spotkanie w tak szerokim gronie pozwoliło także na omówienie współpracy w rozwiązywaniu zdarzeń kryzysowych powodujących przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Drugi dzień ćwiczeń reagowania kryzysowego pozwolił na sprawdzenie w praktyce, jak wygląda współpraca służb w czasie nagłych ataków na infrastrukturę elektroenergetyczną oraz zagrożenie zdrowia i życia osób postronnych. Każdy z uczestników ćwiczenia miał wyznaczone zadania do realizacji.

Organizatorzy założyli nie tylko atak na Główny Punkt Zasilający, ale także uprowadzenie ochrony obiektu oraz zagrożenie skażeniem chemicznym. Odbicia zakładnika podjęli się policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Za neutralizację trujących substancji odpowiedzialni byli strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Skarżysko” – wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej powołanej na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skarżysku-Kamiennej.

W ramach ćwiczeń, energetycy ze skarżyskiego Oddziału otrzymali powiadomienie o problemach z utrzymaniem zasilania Szpitala Powiatowego. Bezzwłocznie podjęto decyzję o skierowaniu na miejsce agregatów, które pozwoliły na ciągłość pracy placówki i zapewniły bezpieczeństwo pacjentów. Równolegle służby odebrały zgłoszenie o podejrzanym zachowaniu mężczyzn uciekających w stronę pobliskich torów. Tu do akcji włączył się patrol mieszany Policji i Służb Ochrony Kolei.

Wznowienie pracy sieci elektroenergetycznej uszkodzonej w czasie wrogich działań było możliwe dopiero po uporaniu się z każdym z elementów założonego scenariusza. Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady WOT wsparli energetyków poprzez przyłączenie Kontenerowej Elektrowni Polowej.

Założenia scenariusza ćwiczeń epizodycznych AMPER 2026 pozwoliły na praktyczne sprawdzenie założeń podpisanych porozumień o współpracę oraz dopracowanie procedur, które mają zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej zarówno do indywidualnych, jak i instytucjonalnych Klientów PGE Dystrybucja. Wypracowanie i wdrożenie dodatkowych rozwiązań pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury elektroenergetycznej, która jest niezwykle istotna dla funkcjonowania społeczeństwa.