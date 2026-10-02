Tauron poinformował o nowoczesnych projektach w czterech dotychczasowych lokalizacjach elektrowni konwencjonalnych. Chodzi o Jaworzno, Łagiszę, Łaziska Górne i Sierszę. - Budujemy świat nowej energii w oparciu o miks, ale pracujemy też nad tym, by energetyka konwencjonalna była potrzebna - zapowiedział Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Tauron poinformował o nowoczesnych projektach w czterech dotychczasowych lokalizacjach elektrowni konwencjonalnych. Chodzi o Jaworzno, Łagiszę, Łaziska Górne i Sierszę. - Budujemy świat nowej energii w oparciu o miks, ale pracujemy też nad tym, by energetyka konwencjonalna była potrzebna - zapowiedział Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Podczas Energy Days spółka Tauron Polska Energia zorganizowała Okrągły Stół Taurona. Dyskusja obejmowała inwestycje, które powstaną w regionach związanych z energetyką konwencjonalną. Przedstawiciele energetycznej spółki poinformowali, że w dotychczasowych lokalizacjach elektrowni konwencjonalnych (Jaworzno, Łagisza, Łaziska Górne, Siersza) rozpoczęły się lub rozpoczną nowoczesne inwestycje. W planach są jednostki gazowe, magazyny energii, OZE, nowoczesne ciepłownictwo, instalacje wodorowe oraz zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Łączny potencjał 26 inwestycji to ok. 3,7 GW nowych mocy i 16,5 mld zł.

- Mamy swój plan, część z tych inwestycji już jest realizowana, jak OCGT w Jaworznie, część jest budżetowana. Wybraliśmy - ze względu na sprawiedliwą transformację - cztery miejsca, gdzie dominuje energetyka konwencjonalna. Ona przez lata budowała gospodarkę, ale dziś mamy pomysł, jak energetyka będzie wyglądała w przyszłości. Świat nowej energii będzie oparty na atomie, na OZE na morzu i na lądzie. Nad tym miksem pracujemy - mówił Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Jaka przyszłość bloków węglowych?

Przedstawiciele Taurona przypomnieli, że spółka z sukcesem wystartowała w aukcjach mocy. Dotychczasowe źródła konwencjonalne koncernu klasy 200 MW, wygrały aukcje mocy dla wszystkich jednostek wystawionych na 2026 i 2027 r.

- Chcemy wydłużyć życie tych jednostek komercyjnie, będziemy startować w aukcjach na 2028 rok. Ale potrzebujemy jeszcze źródeł gazowych, turbin bądź silników OCGT po to, by one pracowały w ciągu roku wtedy, gdy nie świeci czy nie wieje. Nie ma takiego elementu, by węgiel zastępować gazem. Źródła gazowe uzupełnią OZE i magazyny energii. Dopóki nie wybudujemy zaplanowanych obiektów, musimy mieć energetykę konwencjonalną. Bloki będą istnieć do czasu, dopóki będą potrzebne - podkreślił prezes Grzegorz Lot. - System przyszłości ma być zielony i tani, ale ważne jest też zaangażowanie klientów.

Prezes Lot zaznaczył, że do 2030 roku wiele elementów z planu będzie wybudowanych. I nawet po tym roku, jednostki konwencjonalne będą potrzebne dalej, gdy zapotrzebowanie na energię będzie bardzo duże. - Budujemy świat nowej energii w oparciu o miks, ale pracujemy też nad tym, by energetyka konwencjonalna była potrzebna - mówił.

Czas na inwestycje w Jaworznie

W Jaworznie spółka planuje osiem projektów inwestycyjnych o łącznych nakładach nawet 7 mld zł, które mogą zapewnić do 1,7 GW nowych mocy. Tam dwie jednostki klasy 200 MW będą zastępowanie blokiem OCGT o mocy 630 MW.

- Jednostka 910 MW ma kontrakt mocowy do 2035 r. To jedna z największych jednostek wytwórczych w Polsce, więc liczymy, że będzie ostatnim wyłączanym blokiem węglowym. Jej techniczne możliwości pracy szacuje się nawet do 2059 roku. Ona stabilizuje system energetyczny - tłumaczył Michał Orłowski, wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju spółki Tauron Polska Energia. - Zakończył się już program modernizacji bloku 910 MW, warty 290 mln zł, co odpowiadało mniej więcej zatrzymanej gwarancji z kontraktu z Rafako na jego budowę. Układy zostały zmodernizowane, żeby podnieść dyspozycyjność jednostki i zapewnić możliwość dalszej stabilnej produkcji z węgla w kolejnych latach – przypomniał.

W Jaworznie powstaną jednostki OCGT, gazowo-szczytowe. - Są elastyczne, mamy już decyzję inwestycyjną, jesteśmy po wyborze dostawcy turbin. Oceniamy, że przekazanie do eksploatacji nastąpi przed 2033 r. Kolejne projekty będą szykowane - wyjaśnił wiceprezes Orłowski.

W tym miejscu powstanie też nowe źródło ciepła, które będzie m.in. dostarczało parę technologiczną do rozruchu bloku 910 MW. Planuje się tam także budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO), bateryjny magazyn energii (najwcześniej przekazany do eksploatacji w 2039 roku), budowę instalacja do wytwarzania wodoru, która ma już wsparcie z KPO w wysokości 133 mln zł oraz budowę stacji 110 kV dla zasilenia lokalnej strefy.

Podczas Okrągłego Stołu Taurona podpisano z samorządem list intencyjny w sprawie ITPO w Jaworznie.

- Tak jak wszystkie samorządy wiemy, że odpady stają się problemem. Odwróciliśmy to w próbę przekonania się, że one mogą stanowić paliwo, że można zamienić je w energię cieplną - mówił Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Co w pozostałych lokalizacjach?

W Sierszy zaplanowano siedem 7 projektów inwestycyjnych, Tauron pracuje nad dyspozycyjnością obecnych jednostek (2x153 MW) i planuje projekt jednostki gazowej OCGT o mocy do 630 MW, przekazanie do eksploatacji miałoby się odbyć w 2031 lub 2032 roku.

Poza tym w planach są: instalacja termicznego przekształcania odpadów, bateryjny magazyn energii, farma fotowoltaiczna, rekultywacja terenu do 2032 r., a także Data Center bądź obiekt przemysłowy.

Łaziska Górne też mogą liczyć na 7 projektów inwestycyjnych, są tam istniejące bloki (4x200 MW). Poza tym ma tam powstać jednostka OCGT, instalacja termicznego przetwarzania odpadów, bateryjny magazyn energii, stacja 110 kV, obiekt przemysłowy lub Data Center, planowana jest również rekultywacja pod projekty rozwojowe.

W Łagiszy Tauron ma blok 460 MW, który zasila Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą czy Będzin i jest niezbędny do pracy w zimie. Blok jest remontowany, by miał maksymalną dyspozycyjność.

Tam też przygotowywana jest jednostka szczytowa OCGT, nowe źródło ciepła, bateryjny magazyn energii oraz farma fotowoltaiczna.