Ważna umowa dla rybnickiej biogazowni. Wchodzi w fazę realizacji

Inwestor zastępczy podpisał umowę z Centrum Zielonej Energii w Rybniku. Oznacza to wejście inwestycji w etap realizacji. WPI Wudimeks będzie partnerem CZE w technicznym i organizacyjnym prowadzeniu budowy biogazowni. Będzie odpowiadał m.in. za kontrolę zgodności prac z dokumentacją, nadzór nad harmonogramem czy pilnowanie kosztów.

- Projekt przeszedł już wiele etapów i będzie przechodził kolejne. Naszym zadaniem pozostaje dopilnowanie, żeby każdy z nich został wykonany rzetelnie i transparentnie. Nie chcemy skrótów. Chcemy dobrej inwestycji - mówi Adam Ciekański, prezes Centrum Zielonej Energii.

Jak przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera, biogazownia to kluczowa inwestycja dla miasta, bo dotyczy kwestii zagospodarowania odpadów.

Każdego roku w Rybniku powstają tysiące ton bioodpadów. Dziś muszą być one wywożone poza nasz własny system, co oznacza zależność od zewnętrznych instalacji i ich kosztów. Chcemy pełnej kontroli nad tym procesem. Biogazownia pozwala traktować bioodpady nie jako problem i rosnący koszt, ale jako surowiec, z którego miasto odzyska energię. Dziś robimy kolejny, konkretny krok, aby ten system zbudować - mówi prezydent Rybnika.

Planowana biogazownia ma zagospodarowywać co roku blisko 20 tysięcy ton odpadów ulegających biodegradacji, głównie z miejskich zasobów. Powstający w procesie fermentacji biogaz posłuży do generowania prądu i ciepła, a w dalszych etapach rozwoju instalacji – również do pozyskiwania wodoru. Na przełomie roku ma zostać ogłoszony przetarg na głównego wykonawcę biogazowni.