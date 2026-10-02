Kraj i Świat

Ważna umowa dla rybnickiej biogazowni. Wchodzi w fazę realizacji

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Wudimeks będzie pełnić funkcję inwestora zastępczego przy realizacji biogazowni w Rybniku.

Robert Passia

Robert Passia

2 października 2026, 13:27
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Centrum Zielonej Energii Sp. z o.o.

Wizualizacja biogazowni w Rybniku.

fot: Centrum Zielonej Energii Sp. z o.o.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Wudimeks będzie pełnić funkcję inwestora zastępczego przy realizacji biogazowni w Rybniku.

Inwestor zastępczy podpisał umowę z Centrum Zielonej Energii w Rybniku. Oznacza to wejście inwestycji w etap realizacji. WPI Wudimeks będzie partnerem CZE w technicznym i organizacyjnym prowadzeniu budowy biogazowni. Będzie odpowiadał m.in. za kontrolę zgodności prac z dokumentacją, nadzór nad harmonogramem czy pilnowanie kosztów.

- Projekt przeszedł już wiele etapów i będzie przechodził kolejne. Naszym zadaniem pozostaje dopilnowanie, żeby każdy z nich został wykonany rzetelnie i transparentnie. Nie chcemy skrótów. Chcemy dobrej inwestycji - mówi Adam Ciekański, prezes Centrum Zielonej Energii. 

Jak przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera, biogazownia to kluczowa inwestycja dla miasta, bo dotyczy kwestii zagospodarowania odpadów.

Każdego roku w Rybniku powstają tysiące ton bioodpadów. Dziś muszą być one wywożone poza nasz własny system, co oznacza zależność od zewnętrznych instalacji i ich kosztów. Chcemy pełnej kontroli nad tym procesem. Biogazownia pozwala traktować bioodpady nie jako problem i rosnący koszt, ale jako surowiec, z którego miasto odzyska energię. Dziś robimy kolejny, konkretny krok, aby ten system zbudować - mówi prezydent Rybnika. 

Planowana biogazownia ma zagospodarowywać co roku blisko 20 tysięcy ton odpadów ulegających biodegradacji, głównie z miejskich zasobów. Powstający w procesie fermentacji biogaz posłuży do generowania prądu i ciepła, a w dalszych etapach rozwoju instalacji – również do pozyskiwania wodoru. Na przełomie roku ma zostać ogłoszony przetarg na głównego wykonawcę biogazowni.

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