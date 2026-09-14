Gaz w Europie najdroższy od 2022 roku

Ceny gazu w Europie rosną i są na najwyższym poziomie od 2022 r. Inwestorzy niepokoją się o przedłużające się zakłócenia w dostawach paliw energetycznych z Bliskiego Wschodu - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie wzrosły w tym roku niemal trzykrotnie

Ceny gazu w Europie rosną i są na najwyższym poziomie od 2022 r. Inwestorzy niepokoją się o przedłużające się zakłócenia w dostawach paliw energetycznych z Bliskiego Wschodu - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 5,3 proc. do 83,75 euro za MWh. To najwyższy poziom od XII 2022 r.

Ceny gazu w Europie wzrosły w tym roku niemal trzykrotnie, a konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie nie wykazuje oznak zbliżania się do końca.

Inwestorzy niepokoją się o przedłużające się zakłócenia w dostawach paliw energetycznych z Zatoki Perskiej, a gaz na rynkach drożeje - podążając za drożejącą mocno ropą naftową - po tym, jak Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało w piątek o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód.

To efekt ataków, do których doszło w ub. czwartek w rejonie Rijadu i Medyny.

Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód i w ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Rijadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz.

Tym szlakiem państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększony wolumen ropy do portów nad Morzem Czerwonym.

Na razie Arabia Saudyjska nie podała informacji, kiedy działanie ropociągu Wschód-Zachód zostanie wznowione.

Tymczasem zaplanowane na poniedziałek ważne spotkanie państw Zatoki Perskiej nie odbędzie się - minister spraw zagranicznych Omanu Badr al-Busaidi poinformował w niedzielę wieczorem, że spotkanie przedstawicieli państw Zatoki Perskiej na temat usprawnienia żeglugi przez cieśninę Ormuz, zostało przełożone na bliżej nieokreślony termin.

“Zapadła decyzja o przełożeniu na późniejszy termin regionalnego spotkania, które miało odbyć się w poniedziałek w Salali. (Chodzi o to), by stworzyć warunki sprzyjające konstruktywnemu dialogowi“ - napisała oficjalna omańska agencja prasowa ONA.