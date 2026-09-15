Energetyka

LNG wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Minister odwiedził Luizjanę

Minister Energii Miłosz Motyka odwiedził terminal LNG Sabine Pass w Luizjanie. To największy terminal gazowy w Ameryce Północnej i jeden z największych terminali tego typu na świecie.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

15 września 2026, 09:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB/ME

Wizyta w Sabine Pass

fot: FB/ME

Minister Energii Miłosz Motyka odwiedził terminal LNG Sabine Pass w Luizjanie. To największy terminal gazowy w Ameryce Północnej i jeden z największych terminali tego typu na świecie.

Terminal ma 6 linii skraplania o łącznej zdolności produkcyjnej ok. 30 mln ton LNG rocznie. Jest połączony z rozbudowaną siecią gazociągów i infrastrukturą umożliwiającą załadunek LNG na metanowce. SabinePass ma bezpośrednie znaczenie dla Polski. Znaczna część amerykańskiego LNG sprowadzana do naszego kraju pochodzi właśnie z tego terminala.

Minister Energii Miłosz Motyka: - Dywersyfikacja, którą przeprowadziliśmy w ostatnich latach, to konkretne terminale, kontrakty i połączenia gazowe. Dzięki nim możemy korzystać z globalnego rynku LNG i budować bezpieczeństwo dostaw w oparciu o wielu partnerów. To daje Polsce większą swobodę działania i wzmacnia naszą pozycję w Europie.

Polska rozwija też własną infrastrukturę

Polska rozwija jednocześnie własną infrastrukturę – terminal LNG w Świnoujściu, pływający terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej oraz krajowy system przesyłowy i połączenia transgraniczne.

Rozwijane możliwości importu i przesyłu gazu tworzą podstawy do wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Minister Energii Miłosz Motyka: -  Polska zbudowała dziś pozycję, która pozwala nam nie tylko skutecznie zabezpieczać własne dostawy energii, ale także wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne całego regionu. Jesteśmy gotowi stać się hubem gazowym dla regionu pod kątem przesyłu i magazynowania gazu, aby trwale ograniczyć zależność od rosyjskich surowców i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej.

Wizyta w Sabine Pass to element aktywnych działań Polski na rzecz współpracy energetycznej. Rozwój relacji z dostawcami i partnerami infrastrukturalnymi zwiększa bezpieczeństwo dostaw, wzmacnia pozycję Polski na regionalnym rynku i otwiera możliwości dla dalszej współpracy gospodarczej.

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