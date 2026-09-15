Nowe moce OZE, inwestycje w sieć i bezpieczeństwo dostaw energii

Powstaje jedno z największych w Polsce partnerstw nauki i przemysłu na rzecz transformacji energetycznej. Enea i Politechnika Poznańska rozwijają współpracę, której celem jest wykorzystanie potencjału nauki, technologii i biznesu do tworzenia rozwiązań dla nowoczesnej energetyki. Partnerstwo obejmuje wspólne działania w obszarze badań, wykorzystania nowoczesnych technologii, rozwoju kompetencji oraz wdrażania innowacji.