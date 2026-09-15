Nowe moce OZE, inwestycje w sieć i bezpieczeństwo dostaw energii
Pierwsze półrocze 2026 r. było dla Grupy Enea okresem konsekwentnej realizacji inwestycji budujących bezpieczeństwo energetyczne Polski i wspierających transformację sektora. Grupa rozwijała nowe moce odnawialne, kontynuowała budowę dwóch bloków gazowo-parowych w Kozienicach, wzmacniała i cyfryzowała sieć dystrybucyjną oraz zabezpieczyła dostęp do infrastruktury LNG. Jednocześnie Enea utrzymała stabilne wyniki operacyjne i finansowe, wypracowując 2,75 mld zł EBITDA.
fot: ENEA
Pierwsze półrocze 2026 r. było okresem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju i transformacji Grupy Enea
fot: ENEA
Pierwsze półrocze 2026 r. było dla Grupy Enea okresem konsekwentnej realizacji inwestycji budujących bezpieczeństwo energetyczne Polski i wspierających transformację sektora. Grupa rozwijała nowe moce odnawialne, kontynuowała budowę dwóch bloków gazowo-parowych w Kozienicach, wzmacniała i cyfryzowała sieć dystrybucyjną oraz zabezpieczyła dostęp do infrastruktury LNG. Jednocześnie Enea utrzymała stabilne wyniki operacyjne i finansowe, wypracowując 2,75 mld zł EBITDA.
W pierwszym półroczu 2026 r. Grupa Enea sfinalizowała przejęcie farmy wiatrowej Zaklików o mocy 11 MW oraz farmy wiatrowej Nowe Miasto Lubawskie o mocy 6,6 MW. Druga z transakcji objęła również projekt magazynu energii o mocy 3 MW, posiadający pozwolenie na budowę. Łączna zainstalowana moc elektryczna Grupy w odnawialnych źródłach energii wyniosła na koniec czerwca 730,3 MW.
Więcej:
https://energiapress.pl/news/6054/nowe-moce-oze-inwestycje-w-siec-i-bezpieczenstwo-dostaw-energii