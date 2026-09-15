ORLEN i PERN zacieśniają współpracę na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury
ORLEN i PERN podpisały porozumienie dotyczące ochrony infrastruktury i bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych. Spółki będą wymieniać informacje o zagrożeniach, rozwijać dobre praktyki oraz współpracować nad rozwiązaniami wzmacniającymi odporność infrastruktury o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
fot: Orlen
Jest porozumienie o współpracy między spółkami Orlen i PERN
fot: Orlen
ORLEN i PERN podpisały porozumienie dotyczące ochrony infrastruktury i bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych. Spółki będą wymieniać informacje o zagrożeniach, rozwijać dobre praktyki oraz współpracować nad rozwiązaniami wzmacniającymi odporność infrastruktury o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Współpraca ma zwiększyć bezpieczeństwo procesów i infrastruktury obu spółek. Obejmuje m.in. wymianę informacji, współpracę szkoleniową, a także wykorzystanie nowych technologii w ochronie infrastruktury.
– Bezpieczeństwo energetyczne Polski zależy nie tylko od dostępu do surowców, ale także od sprawnej i odpornej infrastruktury, która pozwala je transportować, magazynować i przetwarzać. ORLEN i PERN odpowiadają za kluczowe elementy tego systemu, dlatego chcemy jeszcze ściślej współpracować i szybciej reagować na potencjalne zagrożenia. Łącząc nasze doświadczenia i kompetencje, wzmacniamy ochronę strategicznych aktywów oraz bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców i całej gospodarki – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.
– PERN zarządza infrastrukturą, która ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, dlatego jej ochrona i odporność są dla nas jednym z priorytetów. Współpraca z Orlenem pozwala połączyć wiedzę i doświadczenia obu spółek oraz przygotowywać się na nowe wyzwania. Wzmacniając bezpieczeństwo naszych organizacji, wzmacniamy jednocześnie odporność całego krajowego systemu dostaw ropy naftowej i paliw – powiedział Piotr Gryska, wiceprezes zarządu PERN S.A.
Porozumienie łączy doświadczenia dwóch spółek, które odpowiadają za kluczowe elementy krajowego systemu paliwowo-energetycznego. Współpraca ma pomóc lepiej chronić infrastrukturę i sprawniej reagować na nowe zagrożenia.
Porozumienie z PERN to kolejny krok Orlenu w działaniach na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. W ostatnim roku koncern podpisał podobne porozumienia m.in. z Państwową Strażą Pożarną, Wojskami Obrony Terytorialnej, Komendą Główną Policji oraz Grupą WB. Współpraca ta wzmacnia ochronę strategicznych aktywów, reagowanie kryzysowe i bezpieczeństwo energetyczne.