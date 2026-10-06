Rozmowa netTG.pl - odcinek 77 - Wojciech Saługa - marszałek województwa śląskiego – m.in. o transformacji energetycznej regionu
Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, był gościem studia netTG.pl podczas kongresu Energy Days w Katowicach. Rozmawialiśmy m.in. o transformacji energetycznej i inwestycjach planowanych w woj. śląskim przez Grupę Tauron.
Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, był gościem studia netTG.pl podczas kongresu Energy Days w Katowicach. Rozmawialiśmy m.in. o transformacji energetycznej i inwestycjach planowanych w woj. śląskim przez Grupę Tauron.