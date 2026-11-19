Rozmowa netTG.pl - odcinek 103 - Zbigniew Gach | Prezes Haldex S.A.
Zbigniew Gach, prezes Haldexu, był gościem studia nettg.pl. W rozmowie mówi o nowych projektach firmy przy śląskich hałdach, działaniu w obiegu zamkniętym oraz o tym, jak przetwarzanie górniczych odpadów łączy się z rekultywacją terenów i oddawaniem ich miastom i gminom.
Zbigniew Gach, prezes Haldexu, był gościem studia nettg.pl. W rozmowie mówi o nowych projektach firmy przy śląskich hałdach, działaniu w obiegu zamkniętym oraz o tym, jak przetwarzanie górniczych odpadów łączy się z rekultywacją terenów i oddawaniem ich miastom i gminom.