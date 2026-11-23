Metrokolej to jeden z najważniejszych projektów transportowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Po 2029 roku pociągi mają kursować na siedmiu liniach łączących miasta regionu, a GZM już teraz finansuje dodatkowe połączenia i przygotowuje zakup 16 nowych pociągów. Podczas debaty rozmawialiśmy o tym, co trzeba zrobić, żeby kolej stała się podstawą codziennych podróży mieszkańców, jak nowa oferta ma się łączyć z połączeniami Kolei Śląskich i jaką rolę odgrywają w tym inwestycje w infrastrukturę. Gośćmi debaty byli Joanna Jurczyk, zastępca dyrektora regionu śląskiego w PKP Polskich Liniach Kolejowych, Wojciech Dinges, dyrektor Departamentu Kolei Metropolitalnej, Mobilności i Transportu GZM, Adam Wojtowicz, wiceprezes zarządu ds. finansowych Kolei Śląskich, dr Bogusław Molecki z Biura Strategii POLREGIO, Mateusz Piech ze Śląskiego Funduszu Rozwoju oraz Dominik Tokarski, aktywista i inicjator działań na rzecz większej liczby pociągów na linii Bytom–Gliwice.