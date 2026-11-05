Rozmowa netTG.pl - odcinek 100 - Wiesław Wilk | Prezes GOODRAM Wilk Elektronik SA. Jak firma z Łazisk Górnych stała się gigantem?
Wiesław Wilk, prezes Wilk Elektronik, był gościem studia netTG.pl na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W rozmowie o tym, jak firma z Łazisk Górnych została jedynym producentem modułów pamięci w Europie, o znaczeniu wspierania polskich producentów oraz o wyzwaniach, przed jakimi stoją dziś małe i średnie firmy.
Wiesław Wilk, prezes Wilk Elektronik, był gościem studia netTG.pl na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W rozmowie o tym, jak firma z Łazisk Górnych została jedynym producentem modułów pamięci w Europie, o znaczeniu wspierania polskich producentów oraz o wyzwaniach, przed jakimi stoją dziś małe i średnie firmy.