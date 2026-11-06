Rozmowa netTG.pl - odcinek 102 - Piotr Kalbron | Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach o wypadkowości w górnictwie
Piotr Kalbron, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, był gościem studia netTG.pl na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W rozmowie mówi o nowych uprawnieniach inspekcji, kontrolach na śląskim rynku pracy oraz o bezpieczeństwie w najbardziej wypadkowych branżach, w tym w górnictwie.
Piotr Kalbron, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, był gościem studia netTG.pl na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W rozmowie mówi o nowych uprawnieniach inspekcji, kontrolach na śląskim rynku pracy oraz o bezpieczeństwie w najbardziej wypadkowych branżach, w tym w górnictwie.