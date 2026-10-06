Jest nowa spółka energetyczna. Ruszyła Enea Sprzedaż

Z początkiem października działalność rozpoczęła nowa spółka energetyczna. Enea Sprzedaż będzie zajmować się sprzedażą klientom indywidualnym, biznesowi i instytucjom energii elektrycznej i gazu.

Z początkiem października działalność rozpoczęła nowa spółka energetyczna. Enea Sprzedaż będzie zajmować się sprzedażą klientom indywidualnym, biznesowi i instytucjom energii elektrycznej i gazu.

Enea Sprzedaż ma obsługiwać na początek 2,8 mln klientów. Zachowają oni swoje dotychczasowe umowy, ich numery, okresy obowiązywania oraz warunki. Spółka informuje, że nie zmienią się też kanały kontaktu i obsługi.

Zmiana nie będzie też wpływać na ceny i zasady rozliczeń. Bez zmian pozostają też numery rachunków bankowych przeznaczonych do wpłat. Klienci mają otrzymać też różnymi kanałami informację o nowej organizacji.

Co z umowami klientów?

Klientów biznesowych nadal obowiązują warunki zawartych umów, natomiast taryfy dla gospodarstw domowych zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Samo wydzielenie działalności sprzedażowej nie zmienia tych zasad – czytamy w oświadczeniu spółki.

– Rynek energii zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, dlatego klienci potrzebują dziś przede wszystkim przewidywalności oraz prostych i przejrzystych rozwiązań. Enea Sprzedaż powstała po to, by zapewnić stabilność, a jednocześnie otwierać dostęp do nowych możliwości, jakie daje transformacja energetyczna. Chcemy proponować najbardziej efektywne rozwiązania dla klientów, różnorodne, ale bez komplikowania codziennej obsługi – powiedziała Magdalena Majchrzycka, prezes Enei Sprzedaż.

Rejestracja podziału Enei S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym była formalnym etapem uruchomienia nowego modelu. Proces uzyskał wcześniej zgodę Rady Ministrów oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A.