Energetyka

Jest nowa spółka energetyczna. Ruszyła Enea Sprzedaż

Z początkiem października działalność rozpoczęła nowa spółka energetyczna. Enea Sprzedaż będzie zajmować się sprzedażą klientom indywidualnym, biznesowi i instytucjom energii elektrycznej i gazu.

Robert Passia

Robert Passia

6 października 2026, 09:14
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Enea

Elektrownia Połaniec.

fot: Enea

Z początkiem października działalność rozpoczęła nowa spółka energetyczna. Enea Sprzedaż będzie zajmować się sprzedażą klientom indywidualnym, biznesowi i instytucjom energii elektrycznej i gazu.

Enea Sprzedaż ma obsługiwać na początek 2,8 mln klientów. Zachowają oni swoje dotychczasowe umowy, ich numery, okresy obowiązywania oraz warunki. Spółka informuje, że nie zmienią się też kanały kontaktu i obsługi.

Zmiana nie będzie też wpływać na ceny i zasady rozliczeń. Bez zmian pozostają też numery rachunków bankowych przeznaczonych do wpłat. Klienci mają otrzymać też różnymi kanałami informację o nowej organizacji. 

Co z umowami klientów?

Klientów biznesowych nadal obowiązują warunki zawartych umów, natomiast taryfy dla gospodarstw domowych zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Samo wydzielenie działalności sprzedażowej nie zmienia tych zasad – czytamy w oświadczeniu spółki.

 Rynek energii zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, dlatego klienci potrzebują dziś przede wszystkim przewidywalności oraz prostych i przejrzystych rozwiązań. Enea Sprzedaż powstała po to, by zapewnić stabilność, a jednocześnie otwierać dostęp do nowych możliwości, jakie daje transformacja energetyczna. Chcemy proponować najbardziej efektywne rozwiązania dla klientów, różnorodne, ale bez komplikowania codziennej obsługi  powiedziała Magdalena Majchrzycka, prezes Enei Sprzedaż. 

Rejestracja podziału Enei S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym była formalnym etapem uruchomienia nowego modelu. Proces uzyskał wcześniej zgodę Rady Ministrów oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A.

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