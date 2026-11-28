Do Polski dotarła z USA pierwsza dostawa LNG dla Orlenu, realizowana w ramach długoterminowego kontraktu z Venture Global Plaquemines LNG. Ładunek odpowiadający prawie 95 mln m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji dostarczył gazowiec „Święta Barbara" z floty koncernu - podał w sobotę, 28 listopada 2026 r., Orlen.

Do Polski dotarła z USA pierwsza dostawa LNG dla Orlenu, realizowana w ramach długoterminowego kontraktu z Venture Global Plaquemines LNG. Ładunek odpowiadający prawie 95 mln m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji dostarczył gazowiec „Święta Barbara" z floty koncernu - podał w sobotę, 28 listopada 2026 r., Orlen.

Kontrakt na 20 lat i 80 mln ton LNG

Jak zaznaczył koncern, pierwszy otrzymany ładunek rozpoczyna dostawy w ramach kontraktu na 4 mln ton LNG rocznie przez 20 lat, co odpowiada około 5,4 mld metrów sześc. gazu po regazyfikacji rocznie - łącznie to 80 mln ton LNG, czyli orientacyjnie 108 mld m sześc. gazu po regazyfikacji.

Transport, który dotarł właśnie do Polski z Luizjany, trwał 22 dni. Ładunek dostarczony przez gazowiec „Święta Barbara" odpowiada prawie 95 mln m sześc. gazu.

Wzmocnienie portfela dostaw Orlenu

- Rozpoczynamy realizację kontraktu, który na dwie dekady zapewni nam dostęp do znaczących wolumenów amerykańskiego LNG. To ważne wzmocnienie naszego portfela dostaw i możliwości rozwijania sprzedaży w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej - podkreślił wiceprezes Orlenu ds. operacyjnych Robert Soszyński.

Dodał, iż łącząc długoterminowe zakupy z dostępem do terminali, transportem morskim i kompetencjami handlowymi, koncern buduje ofertę dla partnerów poszukujących zróżnicowanych źródeł gazu.

Baltic Eagle Gas Hub - Polska bramą dla LNG z USA

- Dostawa zrealizowana gazowcem z naszej floty pokazuje, jak w ramach jednej grupy łączymy kompetencje handlowe i logistyczne - od zakupu LNG po jego transport do Polski. Rozwijając Baltic Eagle Gas Hub, chcemy wykorzystać potencjał Polski jako bramy dla dostaw LNG z USA do Europy Środkowo-Wschodniej - zaznaczył Soszyński, cytowany w komunikacie.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że ambicje koncernu sięgają także rynków azjatyckich; wspomniał o planowanym otwarciu biura handlowego w Singapurze, które pozwoli Orlenowi być bliżej tamtejszych odbiorców LNG.

Formuła FOB i łączne wolumeny z Venture Global

Koncern wyjaśnił, że kontrakt z Venture Global jest realizowany w formule free-on-board (FOB) - kupujący odbiera LNG w porcie załadunku i może kierować ładunki do Polski lub na inne rynki. Plaquemines odpowiada za największą część wolumenu objętego umowami z Venture Global, które wraz z dostawami z Calcasieu Pass obejmują łącznie 5,5 mln ton LNG rocznie, czyli około 7,4 mld m sześc. gazu po regazyfikacji.

Orlen podkreślił, że jego flota ośmiu gazowców, do których należy „Święta Barbara", pozwala łączyć zakupy LNG na globalnym rynku z dostawami do Polski i odbiorców zagranicznych oraz elastycznie planować transport zgodnie z potrzebami poszczególnych rynków. Flota umożliwia jednocześnie - jak zaznaczono - rozwój międzynarodowej działalności handlowej koncernu.

Import LNG powyżej 16 mld m sześc. rocznie

Orlen zwrócił uwagę, że dostęp do globalnych źródeł gazu, infrastruktura importowa nad Bałtykiem, flota gazowców i połączenia transgraniczne tworzą podstawę koncepcji Baltic Eagle Gas Hub. „Wykorzystując te zasoby, ORLEN chce rozwijać sprzedaż i wzmacniać bezpieczeństwo dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej" - dodał koncern. Przypomniał, że realizując tę koncepcję, korzysta z terminali LNG w Świnoujściu i litewskiej Kłajpedzie, a także zarezerwował przepustowość w planowanych terminalach FSRU w Zatoce Gdańskiej.

Po uwzględnieniu FSRU 1, FSRU 2 i rezerwacji w Kłajpedzie możliwości importowe LNG Orlenu mają przekroczyć 16 mld m sześc. gazu po regazyfikacji rocznie. „Rozbudowa infrastruktury umożliwi zwiększenie skali dostaw do Polski i odbiorców w regionie" - podał koncern.

Porozumienia ze Słowacją i Węgrami

W tym kontekście Orlen wspomniał o zawartych ostatnio porozumieniach z partnerami ze Słowacji i Węgier - SPP i MVM ONEnergy, które określił jako kierunek dalszej ekspansji gazowej koncernu, rozwijanej równolegle z możliwościami importowymi. Wykorzystując dostęp do globalnego rynku LNG i infrastruktury nad Bałtykiem, Orlen chce zwiększać sprzedaż i poszerzać wybór źródeł zaopatrzenia dla odbiorców w Europie Środkowo-Wschodniej, łącząc cele biznesowe ze wzmacnianiem bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Przykładem wykorzystania tego modelu - jak podał Orlen - są dostawy do Ukrainy. W 2025 r. koncern dostarczył ukraińskim odbiorcom ponad 700 mln m sześc. gazu, w większości za pośrednictwem terminalu LNG w Świnoujściu.

Orlen jako multienergetyczny koncern

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.